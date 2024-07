Joven intenta comprar auto de Mazda en menos de 600 pesos; pide ayuda a Profeco: “Espero que se me respete el precio”

FILE PHOTO: A 2020 Mazda 3 is seen on display at the 2019 New York International Auto Show in New York City, New York, U.S, April 17, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Empresas como Liverpool y hasta Cartier han caído en el error de publicar un precio equivocado para alguno de sus productos, principalmente en sus portales de internet, disminuyendo el costo hasta en un 90%, lo que no solo es aprovechado por los clientes sino que incluso, los casos se han llegado a viralizar en redes sociales cuando la empresa se niega a entrar el artículo por la cantidad en la que fue adquirido.

En la última semana semana, Leonardo Luna Flores denunció en la red social TikTok que intentó comprar un auto de la marca Mazda por menos de 600 pesos, a través del portal oficial de la empresa automotriz japonesa, en la cual el modelo MX-5 2024 se vendía a un precio de 519.9 pesos.

En un primer video, el internauta mostró que en la página la mayoría de los precios se mostraban separados con una coma, para indicar que se vendían por miles de pesos; excepto el costo del convertible, que venía separado por un punto.

Por ello, aprovechó para comprarlo a través del portal realizando el proceso correspondiente, que consistía en llenar un formulario con la forma de pago, en el que continuó apareciendo la cantidad de 519.9 pesos.

Al enviar su solicitud de compra le apareció un mensaje de fue enviada correctamente y pronto se pondrían en contacto con él para completar la cotización del auto, sin dar más detalles.

El usuario exhibió en un video que el auto se vendía a 519 pesos en el portal de Mazda. | Captura de pantalla TikTok

En un segundo video, supuestamente publicado desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el usuario de TikTok mostró un mensaje por parte de Mazda en el que le indican que no ha habido ningún ajuste en sus precios en el portal de internet y que le recomendaban acercase a un centro de atención al cliente para recibir mejor asesoría.

Ante esto, el joven puntualizó que su caso continuaba en proceso de investigación. Pocos días después, este martes, publicó un tercer video en el muestra una carta que envió a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la que narra cómo fue que intentó comprar el vehículo Mazda y la empresa no le está respetando el precio señalado.

En esa misma publicación, el usuario afirma que el escrito procedió, pues de acuerdo con el artículo 7 bis de la PROFECO obliga a las empresas a respetar los precios que estén señalados al momento de la compra.

Ante esto, algunos internautas le comentaron que en su caso no se trató de compra, sino de una cotización, por lo que en su lógica la empresa Mazda no estaría cometiendo ninguna falta; no obstante, el joven responde que según el mismo artículo también aplica para su situación.

En un último video, el joven indicó que a través de Whatsapp, Mazda le envió la cotización que solicitó a través del portal, mostrando la misma cantidad de 519 pesos por el auto MX-5, junto con la ficha técnica y fotos de la unidad.

En sus publicaciones, el internauta recibió cientos de comentarios en los que otros usuarios lo criticaban por aprovechar la situación, así como aclarando que claramente los precios son en miles de pesos y no por menos de 600 pesos.

El usuario de TikTok mostró que Mazda le respetó el precio exhibido en internet. | Captura de pantalla