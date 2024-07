Detienen a ‘El Porro’, líder del grupo criminal que atacó a agentes de investigación en Celaya

El Porro habría ordenado el ataque contra el agente investigador (Foto: Fiscalía Guanajuato)

Autoridades de Guanajuato detuvieron a un líder criminal considerado como uno de los principales generadores de violencia en la zona Laja-Bajío. Se trata de Germán “N”, alias ‘El Porro’, quien ya fue vinculado a proceso penal.

La detención de ‘El Porro’ se derivó de las investigaciones realizadas por el ataque armado registrado el pasado 10 de julio en la carretera Panamericana Celaya - Salamanca, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Guanajuato fueron agredidos a balazos.

En aquella ocasión, los agentes se habían detenido en una estación de gasolina a la altura del fraccionamiento El Rehilete, con la finalidad de abastecer la unidad en la que se transportaban. Sin embargo, durante estos actos fueron agredidos por un par de sujetos armados a bordo de una motocicleta.

En su momento no se detuvo a ninguna persona, por lo que se inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los agresores. A más de una semana de lo ocurrido, las autoridades guanajuatenses lograron identificar a los presuntos responsables.

El ataque contra los agentes de investigación se perpetró en la carretera Panamericana Celaya - Salamanca (Foto: AIC Guanajuato)

Se informó que con base en las indagatorias realizadas se pudo identificar a ‘El Porro’ como uno de los involucrados en el ataque armado. Junto a este sujeto también fueron detenidos dos de sus cómplices (uno de los cuales también participó en la agresión). Dichos individuos fueron identificados como Cristian “N” y Juan Leonel “N”.

Según los informes de la Fiscalía estatal, ‘El Porro’ fue quien habría ordenado atacar a balazos a los agentes de investigación. Sin embargo, no se dieron a conocer los posibles motivos detrás de esta agresión.

“‘El Porro’ y un cómplice más se transportaban en un automóvil desde donde vigilaban para concretar la agresión. Con los trabajos de investigación se logró establecer que Germán ‘N’ ordenó el artero ataque en contra de los agentes investigadores”, se lee en el reporte oficial.

Debido a estos hechos, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, a través de la cual se logró vincular a proceso a los tres detenidos por el delito de “homicidio en agravio de servidores públicos en grado de tentativa”.

(Foto: Fiscalía Guanajuato)

De esa manera, tanto ‘El Porro’ como sus dos cómplices tendrá que permanecer en prisión mientras se realiza el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, se determinará si dichos sujetos también están implicados en otros hechos violentos registrados en la zona Laja-Bajío.

Si bien la Fiscalía estatal no mencionó el nombre del grupo criminal que lideraba ‘El Porro’, cabe resaltar que en Guanajuato se tienen registros de la presencia de al menos dos organizaciones involucradas en actividades de narcotráfico: el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, no se tiene información sobre su involucramiento en los hechos referidos.