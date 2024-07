Fases de la luna del 22 al 28 de julio y cómo influirán en nuestro estado de ánimo

La fase predominante de esta semana será gibosa menguante (Infobae)

Durante la semana del 22 al 28 de julio, el cielo nocturno nos ofrecerá un espectáculo fascinante con las diversas fases de la luna. Este ciclo lunar no solo es un deleite visual, sino que también tiene significados y efectos culturales, agrícolas y científicos que captan la atención de muchas personas alrededor del mundo.

Al igual que la Tierra, la luna tiene una mitad iluminada por el sol y otra mitad en oscuridad. Las fases visibles desde el globo dependen del ángulo entre la luna y el sol.

La Luna atraviesa cuatro fases principales: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Cada una de estas fases se define por posiciones específicas en el ángulo entre la Tierra, la luna y el sol.

Este período brinda una oportunidad perfecta a los aficionados a la astronomía y aquellos interesados en los misterios del cosmos para observar los sutiles cambios en la apariencia de la luna, ya sea a simple vista o con la ayuda de telescopios y otros dispositivos de observación astronómica.

Fases por las que pasará la luna del 22 al 28 de julio

Estas serán las fases por las que pasará la luna esta semana (JCCC Astronomy)

22, 23, 24, 25, 26 y 27 de julio: Gibosa menguante

“La palabra «gibosa» procede del latín y significa «joroba», y se ha utilizado durante siglos para describir formas redondas o convexas”, de acuerdo con National Geographic.

La Luna, en su ciclo mensual de fases, inicia su camino de regreso hacia el Sol después de la fase llena. A medida que avanza este proceso, la porción iluminada de la Luna visible desde la Tierra, conocida como la cara diurna, disminuye gradualmente noche tras noche.

Simultáneamente, el momento de la salida de la Luna se retrasa cada vez más, ocurriendo más tarde cada noche con respecto a la anterior. Este fenómeno es consecuencia de la manera en que la Luna orbita alrededor de la Tierra, afectando su posición relativa tanto al Sol como a nuestro planeta.

28 de julio: Tercer cuarto o cuarto menguante

Desde la Tierra, cuando observamos la Luna en su fase de cuarto creciente o menguante, parece que la mitad de su superficie está iluminada.

Sin embargo, lo que realmente vemos es una cuarta parte de la totalidad de la Luna, es decir, solo la mitad de la mitad de su cara visible.

Durante la fase conocida como tercer cuarto de luna o último cuarto de luna, la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol provoca que esta fase comience aproximadamente a medianoche, cuando la Luna aparece en el horizonte.

Luego, como su órbita continúa, la Luna se desplaza por el cielo hasta ocultarse cerca del mediodía. Esta fase es una de las etapas del ciclo lunar y ocurre una semana después de la luna llena.

Creencias populares sobre las fases lunares de esta semana

Se cree que existen rituales específicos para cada fase de la luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas creen que la Luna Gibosa Menguante es una fase lunar que invita a la liberación, el desapego y la gratitud. Durante este periodo, la luna está mayormente iluminada, pero su brillo está disminuyendo, simbolizando el fin de un ciclo y la preparación para un nuevo comienzo.

“La luna se ve más iluminada pero aún no está completamente llena. Es un período para ajustar y perfeccionar tus objetivos. Es decir, a medida que has avanzado te diste cuenta qué y cuáles de tus proyectos puedes realizar y cuáles no. Es momento de priorizar y desechar”, menciona la revista Architecture Digest México y Latinoamérica.

Se cree que es un momento ideal para reflexionar sobre lo que ya no necesitamos en nuestras vidas y dejarlo ir. Un ritual recomendado para aprovechar la energía de esta fase es tomar un baño relajante con sales de baño y aceites esenciales.

Las sales ayudan a purificar y limpiar tanto el cuerpo como el espíritu, mientras que los aceites esenciales, como la lavanda o el eucalipto, promueven la relajación y el bienestar.

Durante el baño, se recomienda dedicar unos minutos a reflexionar sobre los logros y las experiencias positivas del mes; agradecer sinceramente por estas vivencias y logros, reconociendo su importancia y valor en tu vida. Luego, con una intención clara, visualizar cómo liberar aquello que no sirve, ya sean pensamientos, hábitos o emociones que obstaculizan el crecimiento personal.

Este acto de soltar permitirá avanzar con una mente y un espíritu renovados, listos para recibir las nuevas oportunidades y aprendizajes del siguiente ciclo lunar.

Otro ritual recomendado es encender una vela blanca, hacer una revisión de metas y hacer los cambios necesarios para mejorar el camino. También se sugiere llevar un diario y practicar un poco de meditación.

Para el cuarto menguante, la revista recomienda encender una vela rosa, hacer una lista de lo que la persona quiere liberar y realizar un acto simbólico, como cortar un lazo o quemar un papel, siempre con la intención de que esto represente una separación de la energía negativa.