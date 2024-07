Sergio Sepúlveda de ‘VLA’ alerta a seguidores tras aparecer conectado con una máscara de oxígeno; éste es su estado de salud

Sergio Sepulveda preocupó a sus fans. (Instagram)

Sergio Sepúlveda, el querido conductor de los programas de TV Azteca compartió recientemente una fotografía en sus canales personales con la cual levantó preocupación entre sus seguidores de redes sociales y otros espectadores comunes de Venga la Alegría.

El presentador que comparte conducción en el mencionado matutino, junto a Flor Rubio, Ricardo Casares, Kristal Silva y otros más, es una de las figuras públicas más queridas de la televisión mexicana.

Sergio Sepúlveda (cortesía: IG)

Sepúlveda no sólo se ha ganado los corazones de las señoras del hogar que acompañan todas sus mañanas con el mencionado programa de revista, sino que también encontró otro nicho de seguidores con programas como Difícil de creer, o Tesoros y secretos.

Por tanto, cuando se revela que puede ser que algo grave de salud le sucede al conductor de televisión, las alarmas se disparan y sus fans se convierten en internautas preocupados que buscan conocer cada detalle.

¿Qué le pasó a Sergio Sepúlveda?

El conductor se encuentra ausente. (@sergesepulveda)

La preocupación dio inicio cuando Sergio Sepúlveda publicó a través de las stories de su cuenta de personal de Instagram una fotografía en la que aparece con una mascarilla de oxígeno en el rostro. La imagen sugiere que el presentador requiere de ayuda para respirar, ya que utiliza un nebulizador.

En la misma fotografía Sepúlveda escribió “Salte tos de este cuerpo chambeador”, lo que sugiere que enfrenta problemas respiratorios y dificultades para obtener una correcta saturación de oxígeno.

Aunque no se revelaron más detalles sobre su estado de salud, muchos consideran que no debe tratarse de nada grave ya que no se ha ausentado de sus labores en Venga la Alegría, ni se ha dado a conocer por otros medios que el conductor de 55 años haya tenido que visitar el hospital. De hecho, la fotografía bien podría haber sido tomada desde su propia casa.

Sergio Sepulveda preocupó a sus fans al publicar una storie con mascarilla de oxígeno. (Instagram)

Publicaciones posteriores de Sergio Sepúlveda revelaron que de hecho, tenía la garganta irritada y que probablemente tuviera un problema con la tos. Incluso se tomó una fotografía con su doctora de cabecera de quien aseguró que es “lo máximo” como profesional de la salud y como persona.

Su storie más reciente finalmente lo muestra con su Pasaporte en mano, lo que sugiere que está a punto de realizar un viaje al extranjero. ¿A dónde se dirige? Sepúlveda ha estado presente durante la emisión de Venga la Alegría de este viernes 12 de julio.