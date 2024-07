Crista Montes rompe el silencio y responde a su hija Gala: “Hasta aquí llegaste escuincla babosa”

La madre de Gala dijo que se fue a vivir al Edomex porque no le alcanza con a renta. (Captura de pantalla @sargentomatute / @galamontes)

El martes 9 de julio, Gala Montes realizó una transmisión en vivo a través de la cual reveló una serie de problemas familiares que viene arrastrando desde hace tiempo con su madre, Crista Montes. La actriz denunció difamaciones por parte de su progenitora, después de que la señora diera una entrevista a una revista donde dijo que su hija la había dejado sin dinero.

En el video, Gala se mostró visiblemente afectada y llorando ante la situación, pues ella no quería hacer pública su situación familiar. Sin embargo, decidió dar su versión de los hechos y reveló que sufrió violencia, extorsión y amenazas de su madre al independizarse y alejarse de ella. Asimismo hizo acusaciones de explotación laboral, robo, e incluso dio a conocer que su mamá quería quedarse con la mitad de todo su dinero.

La grabación de Gala se viralizó de inmediato, por lo que Crista Montes le respondió también por medio de sus redes sociales, no obstante, terminó borrándolos.

La actriz estalló ante exigencias moentarias y laborales de su madre. (@galamontes)

En el primer videoclip, la madre de Gala aseguró que la cantante no decía la verdad, “La mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo. Ojalá lo haga legal”, comenzó. De igual manera, aseguró que tiene pruebas como videos, audios y mensajes de cómo su hija se dirigía a ella. “Tengo videos de cómo me pegó, de cómo me habla y de cómo me sacó de la casa, yo no quiero dinero”.

“Yo no quiero dinero, trabajé 18 años con ella, ustedes me conocen. No la voy a demandar porque es mi hija, pero tampoco se trata de que me saque a la calle y a mis 55 años vea yo cómo vivo”.

Crista Montes declaró que decidió irse a vivir al Estado de México por los bajos costos en las rentas, ya que no le alcanza el dinero para pagar algo en la ciudad y manifestó porqué tomó la decisión de hablar con los medios sobre Gala.

“Yo di esa exclusiva a la revista porque quiero darle publicidad a la cafetería para poder lograr más cosas con mi cafetería. Son hechos, yo no estoy pidiendo ni la mitad, ni quiero quedarme con el dinero de Gala. Pero no se me hace justo que se haya quedado con todo”.

A lo largo de tres videos, Crista se enfocó en dar detalles sobre su relación con su hija y acerca del carácter de Gala Montes y retomó el momento (también narrado por la actriz) en que un día su hija aventó un plato de cereal cuando se enojó.

Gala reveló que su mamá llegó a decirle que quería la mitad de todo su dinero. (Captura de pantalla Instagram @galamontes)

“Hasta aquí llegaste escuincla babosa. Después de eso me quiso sacar de mi casa y luego me aventó una lámpara en la cara, y resulta que la violenta soy yo. Luego me agarraron a golpes entre las dos chamacas porque se pusieron de acuerdo”.

“No quieres que trabaje contigo, perfecto, dame lo que me corresponde porque trabajé 18 años contigo. La señorita nada más me quiere pagar techo y comida”, señaló.

La experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno analizó la respuesta de Crista Montes y comparó ambas reacciones. “Ve nada más con la prepotencia en el lenguaje corporal. Nota como la mano está en forma de puño, las cejas parece que se juntan”, indicó Centeno.

“Ella dice que no lo quiere hacer público, sin embargo fue con la revista, sube los videos a redes sociales. Esta totalmente enojada, no demuestra en ningún momento vergüenza, preocupación o dolor por su hija. Aquí lo más importante es el dinero, de hecho van a encontrar que todo el tiempo habla del dinero. Es retadora, está muy enojada”.

Finalmente interpretó que a la señora le daba placer contar temas personales, “Una está enojada y la otra está triste, está llorando, está que no puede del dolor. Gala Montes demuestra miedo, una gran angustia”, ratificó.