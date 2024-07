¿Qué películas se estrenan en las salas de cine esta semana?

Scarlett Johansson, Daisy Edgar Jones y Al Pacino son algunos de los actores que se presentarán en la gran pantalla. (Infobae)

Aún después de pasar por años de confinamiento y enfrentarse a la llegada de las plataformas de streaming, las salas de cine siguen ofreciendo una experiencia única gracias a sus estrenos y reboots o remakes que continúan apareciendo en cartelera semana tras semana.

Con la presencia de actores como Marlon Brando, Al Pacino, Scarlett Johansson y Daisy Edgar Jones en la gran pantalla, este jueves hay oportunidad de conocer la historia de personajes que se relacionan con el crimen, problemas meteorológicos e historias familiares secretas, entre otras.

Tendrán lugar en las salas de cine del país estrenos nacionales así como el reestreno de una película considerada de cine de culto y filmes de Japón, Estados Unidos, Suecia y Reino Unido, según filmaffinity México.

¿Cuáles son los estrenos de la semana?

Te presentamos la sinopsis de los 8 estrenos del 11 de julio y el reestreno de la aclamada película de Francis Ford Coppola, El padrino.

Tornados

Con una duración de aproximadamente dos horas, esta película estadounidense, dirigida por Lee Isaac Chung, es un remake de la película de 1996 ‘Twister’, la cual muestra la historia de dos cazadores de tormentas que deciden arriesgar su vida para probar un sistema experimental de alerta meteorológica. Es considerada una propuesta de aventuras fusionada con drama y thriller.

El guión de este filme estuvo a cargo de Mark L. Smith, quien se basó en el guión original de Michael Crichton. La película es distribuida por Warner Bros. y Universal Pictures; cuenta con la actuación de Daisy Edgar Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, David Corenswet, Katy O’Brian y Kiernan Shipka.

Los protagonistas ponen en riesgo sus vidas para probar una alerta meteorológica experimental. (Youtube)

La otra cara de la luna

Esta comedia romántica cuenta con las actuaciones principales de Scarlett Johansson y Channing Tatum. La otra cara de la luna o Fly me to the moon, título original de este filme estadounidense ambientado en el histórico lanzamiento del Apolo 11 en 1969, muestra la historia de Kelly Jones, una prodigio del marketing que causa problemas en la tarea del director del lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás.

Al desencadenar conflictos en el alunizaje, deben desarrollar una grabación de respaldo. (Youtube)

Caminos cruzados

Este drama sueco escrito y dirigido por Levan Akin cuenta la historia de una profesora jubilada que ha prometido encontrar a su sobrina Tekla, quien se extravió hace mucho tiempo. La búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a una abogada llamada Evrim quien lucha por los derechos de las personas transexuales. Con esto, Tekla siente que está más cerca que nunca de encontrar a su familiar.

La película fue nominada en el festival de Berlín 2024 a Sección Panorama - Premio del Público

Una familiar se ve comprometida a cumplir su promesa de búsqueda. (Youtube)

Tuesday: abrazando la vida

Una madre (Julia Louis Dreyfus) y su hija adolescente (Lola Petticrew) se enfrentan a la muerte cuando ésta aparece en forma de un sorprendente pájaro parlante. Película de fantasía y maternidad distribuida por A24. Escrita y dirigida por Daina Oniunas-Pusic.

Una madre junto a su hija debe afrontar la llegada de la muerte. (Youtube)

Teorema de tiempo

Esta propuesta fílmica escrita y dirigida por Andrés Kaiser fue ganadora del premio Ariel a mejor largometraje documental en 2022 y obtuvo mención especial en el Festival de Morelia del mismo año.

Entre libros de contabilidad y sobres con olor a naftalina, se encontraron fotografías y películas caseras que revelan una profesión secreta de los abuelos del autor como cineastas amateur y una serie de dolorosas tragedias familiares que marcaron el destino de su existencia.

El director comparte la historia de su familia (Youtube)

Yūrei (Fantasmas)

Sumie Garcia , directora de ‘relato familiar’ y ‘los años’, estrena este documental que muestra la historia de los mexicanos japoneses y el impacto del silencio histórico en sus descendientes a través de una exploración espacial y coreográfica cuestionando la formación y teatralidad de la identidad tanto individual como colectiva. Tiene una duración aproximada de 1 hora con 23 minutos.

Este documental nacional comparte la historia de los mexicanos japoneses (Youtube)

Blue Lock, la película: Episodio Nagi

Mikage Reo es un estudiante de preparatoria que sueña con ganar la Copa del Mundo, descubriendo la habilidad oculta de Nagi Seishiro, uno de sus amigos que día tras día suele decir ‘qué fastidio’. Le anima a jugar fútbol y a compartir su talento con el mundo. Un día recibe una invitación para el misterioso Proyecto ‘Blue Lock’, encontrándose con los mejores delanteros del país. El sueño de Nagi de ser el mejor junto a Mikage Reo, lo lleva a un mundo desconocido.

La película está basada en la serie de televisión pero comparte la perspectiva de Nagi (Youtube)

El padrino

Regresa a las salas el drama dirigido por Francis Ford Coppola de 1972, que muestra a Don Vito Corleone, protagonizado por Marlon Brando, el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York y a sus cuatro hijos: Connie, Sonny, Fredo y Michael, interpretado por Al Pacino, quien no quiere saber nada de los negocios de su padre y se niega a participar en las drogas, desencadenando que el jefe de otra banda ordene su asesinato. Con esto inicia una guerra entre las familias mafiosas.

Por destacar algunas premiaciones, el filme de el padrino obtuvo tres premios Oscar y cinco Globos de Oro en 1973.

Se reestrena en las salas de cine mexicanas la obra más premiada de Francis Coppola (youtube)

Aunque el cine tiene para este mes propuestas diversas, sugerimos revisar la clasificación de los filmes, ya que no todos son aptos para menores de edad.