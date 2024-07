MasterChef Celebrity México: quién fue el quinceavo expulsado del concurso

Uno de los famosos no logró llegar a la final del reality y bandonó la cocina más famosa de México. (@MasterChefMx)

Se acerca la recta final para MasterChef Celebrity México 2024 y este domingo 30 de junio, durante el episodio número 15 despidieron al último eliminado de la temporada y los cinco finalistas fueron seleccionados.

En la prueba final, se enfrentaron cara a cara dos amigos, Ernesto y Jawy. Quienes tuvieron que preparar cuatro paltillos cada uno en solo 45 minutos.

El eliminado número 15 fue Ernesto Cázares, desafortunadamente el atleta perdió en el último duelo y tuvo que entregar el mandil. Su salida fue bastante emotiva, ya que el reducido grupo había creado lazos de amistad muy fuertes, por lo que las lágrimas se apoderaron de la despedida de Ernesto al abandonar el foro. El chef Poncho Cadena fue quien se encargó de dar la noticia al final del programa y tambié rompió en llanto a decir el nombre de Cázares.

“Disfruté mucho estar aqui con ustedes, aunque no lo crean sufrí mucho pero a pesar de todo disfruté más“, dijo el atleta. De igual manera señaló que su participación en el reality y sus platillos se los dedicó a su padre, ya que él lo inspiró a seguir adelante en un momento fuerte que vivieron juntos.

“Me voy feliz, pero al mismo tiempo me hubiera gustado llegar más lejos. (...) Buscaba irme con un buen platillo, con una buena competencia. A mi me emociona el hecho que haya estado tan reñido, me fui en lo más alto”

El exparticipante de Exatlón, confesó que uno de los momentos más estresantes en el duelo final, fue que no pudo tener un orden a la hora de cocinar, “Eso fue lo que más me estresó, yo normalmente intento tener mucho orden y limpieza. Y que en este momento no pude tener ese control... Las emociones me empezaron a ganar”, declaró.

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity México 2024 que continúan en la competencia, rumbo a la gran final:

Jawy Méndez - Influencer

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Rey Grupero - Influencer

Ferka - Actriz y conductora de TV