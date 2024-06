Marco Antonio Regil confiesa lo que sintió ante las críticas sobre su cambio físico

Marco Antonio Regil se sincera sobre su cambio físico

Hace ya algunos meses que circularon en redes sociales y medios de comunicación fotografías de Marco Antonio Regil donde lucía demasiado delgado, lo que encendió las alarmas de internautas que se preocuparon por su estado de salud.

Desde entonces, el conductor de televisión ya ha tenido encuentros con la prensa donde ha confesado que simplemente bajó de peso y que no tiene ninguna enfermedad por la cual preocuparse,además que se encuentra más sano y en forma que nunca.

Recientemente, el presentador de programas como 100 mexicanos dijeron tuvo un encuentro con las cámaras de Venga la Alegría donde contó lo que sintió cuando vio las críticas y cuestionamientos sobre su cambio físico, especialmente en redes sociales.

Marco Antonio Regil explicó que sí tuvo una molestia, pues los comentarios preocuparon a sus seres queridos. Explicó: “Ahora me río. No me dio risa porque me llamó mi familia y me llamaron mis amigos. Ya me vieron en persona y estamos bien, pero río ahorita, en su momento sí te da coraje”.

El presentador de televisión es vegano desde hace 15 años, sin embargo, en los últimos meses su estado de salud ha generado especulaciones. Foto: @marcoantonioregil, Ig

Y aclaró que la molestia era por las falsedades que se escribían de él: “Porque son mentiras. Eso de andar hablando si la gente engorda o enflaca... estoy más sano que nunca, lo hice con supervisión médica. Sí me pasé un poquito. Cuando enflacas de más pues se te cuelga la piel tantito (...) ¿Por qué nos andamos metiendo a hablar de los cuerpos de los demás? Es una lección que tenemos que aprender, que avancemos en nuestro nivel de conciencia”.

Finalmente defendió a Angélica Vale, quien también tuvo un cambio físico notable recientemente, generando todo tipo de cuestionamientos: “No entiendo yo, a Vale la amo, la adoro, bajó de peso, qué bueno”.

Marco Antonio Regil: su carrera y su vida como vegano

Marco Antonio Regil, una carrera marcada por éxitos televisivos y activismo social (Marco Antonio Regil)

Marco Antonio Regil, nacido el 27 de diciembre de 1969 en Tijuana, México, es un reconocido presentador de televisión, conferencista y activista. Su carrera en los medios comenzó en la radio a los 15 años y rápidamente se trasladó a la televisión, donde se volvió famoso por su carisma y habilidad para conectar con la audiencia.

Regil ha conducido numerosos programas de televisión populares en México y Estados Unidos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Atínale al Precio y 100 Mexicanos Dijeron en Televisa, así como Minuto para Ganar en Estados Unidos. Su talento para presentar concursos y programas de entretenimiento le ha valido varios premios y reconocimientos en la industria del entretenimiento.

Además de su carrera televisiva, Marco Antonio Regil es conocido por su labor como conferencista y activista. Ha participado en campañas relacionadas con el bienestar animal, la alimentación saludable y la defensa de los derechos de los animales. Es vegano y promueve estilos de vida saludables a través de sus conferencias y redes sociales.

Regil también ha sido un defensor de la educación financiera y el desarrollo personal, impartiendo talleres y conferencias sobre estos temas a nivel internacional. Su compromiso con causas sociales y su influencia en la televisión y los medios digitales lo han consolidado como una figura pública respetada y admirada en el mundo de habla hispana.