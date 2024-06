¿Se va o se queda?: Noroña revela su decisión tras desencuentro con Morena en el Senado

Fernández Noroña cuestionó los acuerdos de Morena (Cuartoscuro)

En vísperas de la transición en el poder ejecutivo federal, Gerardo Fernández Noroña ha acaparado los reflectores por su disgusto con las decisiones que se han tomado dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ante el descontento que le causó la supuesta designación de Adán Augusto López como coordinador de la bancada del partido en el Senado, declaró cuál será su papel dentro de la bancada.

Después de reunirse con Claudia Sheinbaum Pardo en su casa de transición de la alcaldía Iztapalapa, Noroña compareció ante los medios de comunicación. En el espacio, aclaró que a pesar del descontento por la supuesta decisión de la virtual presidenta electa el tema de la discusión no es su permanencia o abandono del grupo parlamentario oficialista, así como su posible inclusión o no en el gabinete.

“No es un asunto de cambios. Es un asunto de la importancia del movimiento, del servicio, la unidad. Entonces no es el tema central. Sí me quedo en el Senado. Ese fue el compromiso que hicimos, nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete. Yo no tengo ninguna expectativa de ese tipo”, declaró.

Claudia Sheinbaum realizó una propuesta a Gerardo Fernández Noroña (REUTERS/Raquel Cunha)

Aunque el legislador ha sido uno de los representantes más icónicos del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Unión, para la legislatura que comenzará el próximo 1 de septiembre de 2024, fue registrado como Senador plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A pesar de ello, ha mostrado descontento con las decisiones tomadas para la designación de puestos de quienes, como él, participaron en la encuesta de precandidatos para definir a la persona que representaría a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Incluso, ha emitido críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo, lo considero un error”, pronunció al inicio de una de sus intervenciones dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Pese al desacuerdo, expresó que:

“Esta situación no generará, bajo ninguna circunstancia, el que yo rompa la unidad en el movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda hasta el último segundo de su mandato al compañero Presidente López Obrador y a su extraordinaria tarea”, así como apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo durante su futura administración.

Adán Augusto López podría ser el coordinador de Senadores de Morena (Cuartoscuro)

Su descontento recae en el supuesto acuerdo de la asignación de puestos, según la posición que cada uno de los precandidatos obtuvo en la encuesta donde resultó ganadora Claudia Sheinbaum Pardo. Y es que además de otorgar la candidatura al primer lugar, el resto de los participantes obtendría diversos puestos.

De acuerdo con su declaración, el presidente de México propuso que el segundo lugar en la encuesta tuviera la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, mientras el tercer puesto sería coordinador en la Cámara de Diputados. El cuarto puesto obtendría un puesto en el gabinete, mientras el quinto y sexto se adjudicarían una senaduría y diputación plurinominal, respectivamente.

Marcelo Ebrard será secretario de Economía (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En ese sentido, al asegurar que obtuvo el tercer lugar en la encuesta y luego de que Marcelo Ebrard, quien fue el segundo mejor posicionado, haya sido asignado a la Secretaría de Economía (SE), Noroña reclamó que le correspondía la coordinación en la Cámara de Senadores. Dicho puesto habría sido asignado a Adán Augusto López a pesar de que fue el cuarto mejor posicionado.

Al respecto, en diversas ocasiones, Claudia Sheinbaum Pardo ha declarado que: “Vamos a conversar en la semana. Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde. Entonces las reglas están planteadas para quienes pertenecemos a Morena”.