Xóchitl Gálvez se reúne con Marko Cortés tras destapar pelea por el resultado de las elecciones: “Nos hablamos de frente”

Xóchitl Gálvez y Marko Cortés se reunieron en el CEN del PAN. | Twitter Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, se reunió esta mañana con Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), a poco más de dos semanas de que ambos tuvieron una discusión por el resultado de las elecciones del 2 de junio, luego de que ella felicitó por su triunfo a Claudia Sheinbaum, a pesar de que la oposición tenía previsto impugnar el conteo de votos.

En su cuenta de X, antes Twitter, la exaspirante presidencial de la oposición, detalló que en la reunión estuvieron presentes Noemí Luna, secretaria general del PAN; y la secretaria general adjunta, Cecilia Romero, a quienes les comentó que próximamente comenzará una gira por todo el país para agradecer el apoyo de sus simpatizantes.

Destacó que durante la reunión ambos “se hablaron de frente”, de manera transparente y “con la verdad”, coincidiendo en que deben trabajar juntos para construir una oposición fuerte.

“Me reuní con la dirigencia de @AccionNacional: su Presidente, @MarkoCortes, su Secretaria General, @NoemiLuna_Zac, y su Secretaria General Adjunta @CeciliaRomeroc.

“Nos hablamos de frente, transparente y con la verdad. Les comenté que empezaré un recorrido por todo el país para agradecer a quienes se sumaron a este movimiento. La coincidencia es que debemos seguir trabajando y sumando esfuerzos para construir una oposición fuerte y propositiva que beneficie a los mexicanos”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Ante medios de comunicación, Gálvez Ruiz agregó que en su platica con Marko Cortés, los cuatro analizaron cómo se desarrolló la campaña electoral y cuáles son las áreas de oportunidad, reconociendo que tanto ella como el partido pudieron “haber hecho mejor varias cosas”.

“A ver, hicimos un balance de lo que fue la campaña, áreas de oportunidad, obviamente asumiendo que pudimos haber hecho varias cosas mejor, yo incluida como candidata, el partido. Y creo que fue un buen corte de caja el ver lo que yo vi en campo, lo que yo viví, dónde me daba cuenta de ciertos conflictos, donde hay dirigentes que los conozco desde hace 20 años y que siento que se tienen que renovar.

“En fin, creo que fue una plática sincera, franca, con la que podemos de aquí para adelante construir mucho mejor una oposición que esté a la altura de lo que se va a requerir, por lo que se viene”, puntualizó.

Sin precisar cómo será su participación en el PAN, recordó que por ahora retomará sus labores como senadora del partido para concluir su periodo, el cual finalizará en dos meses, en los cuales promoverá una reforma para que el presidente pueda ser acusado de traición a la patria por influir en la elección.

“Voy a cubrir estos dos meses con diez días. La semana que entra ya presentó una iniciativa que me va a acompañar el PAN y espero que también otros partidos de oposición sobre el tema de la traición a la patria para que el presidente sí pueda ser considerado traidor a la patria por meterse a la elección de manera como se metió.

“Hoy no pasó nada, hoy no está tipificado como un delito, hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada, es mentira que el fuero se quitó. El único delito por el que se puede juzgar al presidente es por traición a la patria. Entonces que sea considerado traición a la patria el que se haya metido a la elección. La violencia política en razón de género también lo estoy poniendo. Entonces hemos platicado de esos temas y de la reforma del Poder Judicial. Ese es el tema en el que vamos a trabajar los dos meses que viene”, comentó.

Por su parte, Mark Cortés aseguró que le dio gusto volver a ver a Xóchitl Gálvez y adelantó que el próximo 29 de junio se reunirá el Consejo Nacional del PAN para analizar los resultados de la elección.

“Como dice Xóchitl, muchas cosas las pudimos haber hecho mejor, claro, es parte de ese proceso que tenemos que hacer. De hecho, el día de ayer acordamos que el próximo 29 tendremos sesión de Consejo Nacional y ahí en la sesión de Consejo Nacional, uno de los temas a tratar es presentar los resultados electorales, cómo fueron, cómo se movieron y decir, entre otras cosas, que de los últimos procesos a la presidencia, ahorita le mostraba yo datos a Xóchitl, ella sacó más votos que en el 2018, nuestro amigo Ricardo, pero más, mucho más, y ella sacó más votos y más porcentaje también que nuestra querida amiga Josefina”,concluyó.