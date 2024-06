“Qué miedo llamarse así”: Christian Nodal, Christian Chávez y Cristian Castro son ridiculizados por su nombre tras polémicas |FOTOS

“Que miedo llamarse así”: Christian Nodal, Christian Chávez y Cristian Castro son ridiculizados por su nombre tras polémicas (Fotos: RS)

En medio de duras polémicas, Christian Nodal, Christian Chávez y Cristian Castro han comenzado a ser tendencia de forma colectiva ya que miles de internautas mexicanos han empezado a ridiculizarlos por sus nombres y los escándalos por los que atraviesan de forma individual.

El novio de Ángela Aguilar, el RBD y el hijo de Verónica Castro han comenzado a ser objeto de duras críticas y burlas debido a los escándalos que en los últimos días los han colocado en tendencia en redes sociales, pues la ironía que más de uno encuentra en todos los casos, pese a sus grandes diferencias, es que los nombres son iguales y son famosos mexicanos.

Con memes o hilos en plataformas como X -antes Twitter-, Facebook e incluso TikTok, las estrellas han comenzado a ser comparadas en diversas situaciones en las que se les refiere de forma negativa, por lo que la frase “Que miedo llamarse Christian” ha comenzado a cobrar relevancia de forma burlesca.

Christian Nodal y Ángela Aguilar: la relación escándalo del momento

Christian Nodal está en el ojo del huracán desde que confirmó hace algunas semanas su separación definitiva con Cazzu, cantante argentina que se convirtió en madre de su hija y la novia inmediata tras la polémica ruptura con Belinda.

La relación que sostiene con la hija de Pepe Aguilar lo ha colocado como una de las figuras del mundo del entretenimiento más comentada en redes sociales y no de forma positiva. Aunque la mayor parte del “odio” e incluso bullying se lo ha llevado Ángela Aguilar, el cantante no está exento del escándalo.

Christian Chávez, RBD y el fin de su relación personal y profesional con Anahí

El nombre de Christian Chávez también ha sido tendencia y no solo en México, pues la polémica que rodea a a RBD, Guillermo Rosas, su ex manager, y el presunto desfalco millonario que sufrieron tras el fin de la gira Soy Rebelde Tour, no lo deja salir del “ojo del huracán”.

Y a ello, se le ha sumado la confirmación del fin de su amistad con Anahí. Tema que no ha sido tomado de buena forma ni por los fans de RBD ni por los de la cantante pop que interpretó a Mia Colucci en Rebelde -Televisa, 2004-, pues algunos lo señalan de “traidor”.

Cristian Castro: lo tachan de tener “aires” de argentino y los romances fugaces con famosas lo mantienen en la polémica

El hijo de Verónica Castro es otra figura que es unida al trío de los nombrados “Christian”, aunque cabe señalar que su nombre se escribe sin la letra “h”.

El famoso ha sido incluido en el viral tema debido a que en las últimas semanas ha protagonizado virales escándalos relacionados a su vida personal y a que regresó a México hablando como si fuera argentino.

