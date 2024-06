Poblano compra un auto chino y causa furor en redes; esto es lo que cuesta

El usuario junto a su hermana probando el mini auto que le llegó por paqueteria. (TikTok: @josue_d)

En las redes sociales, un joven originario de Puebla, México, se ha viralizado en TikTok tras publicar un video en el que muestra que su hermano compró un famoso automóvil viral chino y le llegó por paquetería.

El usuario de TikTok @josue_dpl documentó el momento en que recogió el auto, capturando las reacciones de los transeúntes en el video. Las imágenes muestran a algunas personas con expresiones de rareza y sorpresa, mientras que otros se ríen por el peculiar tamaño del vehículo.

El video generó una ola de curiosidad entre los seguidores de Josué, quienes no tardaron en bombardearlo con preguntas. Se manifestaron dudas desde el costo hasta cómo se manejaba el mini auto. “¿Se carga con gasolina?, ¿en dónde se compran esos o qué?, ¿a poco sí cuesta 20 mil pesos? ¿cómo funciona?” fueron algunos de los comentarios que recibió.

El usuario mostró todas las características del mini automóvil. (TikTok: @josue_d)

Las respuestas rápidas de los seguidores ayudaron a aclarar algunas de estas cuestiones. De acuerdo con las respuestas, el mini carro tiene un costo de 100 mil pesos mexicanos y se puede adquirir en Waldo’s, una conocida cadena de tiendas de descuentos en México. En el mismo video, Josué invitó a sus seguidores a proponer nombres para el nuevo vehículo, que provisionalmente había apodado ‘Zapatito’. Entre las sugerencias surgieron nombres como ‘Cotonete’, ‘El llavero’, ‘Bubble gummers’, ‘Antrax’, ‘Hot Wheels’, ‘Go Car’ y ‘Trailersito’.

En su perfil, Josué ha continuado subiendo varios clips donde comparte más detalles sobre su automóvil. En uno de estos videos revela que el coche puede alcanzar hasta 40 km/h, tiene un volante muy suave y una cámara para reversa.

En su video se aprecia el mini carro que tiene un costo de 100 mil pesos mexicanos y está de venta en Waldo’s Crédito: TiKToK @josue_dpl

“Tarda como un mes en llegar… utiliza placas de motocicleta. También me han preguntado mucho sí es eléctrico y sí usa gasolina. Usa electricidad, es de 110 voltios y lo puedes cargar en tu casa; la carga dura de 6 a 10 horas y te dura todo un día. Es automático y es super fácil de manejar”, explica Josué en uno de sus videos.

El usuario mexicano mostró todo el interior del mini carrito que causo sensación en redes sociales Crédito: TiKToK @josue_dpl

Sin embargo, no todo es color de rosa para los propietarios de este mini automóvil. En otra publicación, Josué destacó los puntos negativos del vehículo. Según él, el auto no es apto para personas tímidas, es incómodo para personas altas y carece de aire acondicionado y buen sonido. “Si eres una persona reservada no te recomiendo tenerlo, porque llama mucho la atención. Siempre que lo saco a la calle la gente me toma fotos. No tiene aire acondicionado, pero uno de los puntos más negativos que le veo es que no corre a más de 40 km/h”, añadió.