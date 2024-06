AMLO reacciona a la resolución del TEPJF por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez: “No la ofendí”

AMLO reacciona a la resolución del TEPJF por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez: “No hay prueba de eso” (CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haber ofendido a Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera que había cometido violencia política en razón de género por los dichos en la Mañanera.

El mandatario federal aseguró que no hay prueba de que haya “ofendido” de Xóchitl Gálvez, dijo que no lo hace por convicción y que una ocasión anterior un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) tergiversó sus dichos, cuando la excandidata presentó una primer queja contra él.

Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto Electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso la sancionaron en el mismo Instituto Electoral, un funcionario, sí, pero nunca he ofendido a la señora. No sé de dónde salió eso”, dijo el presidente López Obrador.

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, habla durante una conferencia en su casa de campaña, al final de la jornada electoral la madrugada en la Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

De acuerdo con la determinación del TEPJF determinó que al menos 11 mañaneras, López Obrador cometió violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez; correspondiente a las conferencias del 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, así como el 3, 7 y 18 de agosto de 2023.

El proyecto que fue discutido la semana pasada por el máximo tribunal señaló que las expresiones en las que el mandatario federal afirmó que Gálvez Ruiz obtuvo una candidatura por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo y que con ello pretendían sumar simpatías electorales.

En la sesión del pleno se recordó que el presidente López Obrador no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza, por ello tampoco se dictaron medidas de reparación integral como inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.