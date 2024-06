Christian Nodal habría comprado el silencio de Cazzu para no revelar su infidelidad: “Millones de dólares y casas”

Cazzy y Nodal se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (@nodal)

La cantante argentina Cazzu se mantiene en silencio respecto a su reciente ruptura con el también intérprete Christian Nodal, lo que ha generado especulaciones sobre un posible acuerdo entre ambos para no revelar detalles que podrían afectar la imagen del compositor mexicano.

Según el conductor de Chisme no like, Javier Ceriani, Nodal habría ofrecido bienes inmuebles y cuentas bancarias para que Cazzu no revelara detalles sobre la crisis en su relación y mantener a salvo su reputación, especialmente sobre las versiones sobre una supuesta infidelidad del cantante de Botella tras botella con Ángela Aguilar.

Ceriani señaló que Nodal habría depositado en una cuenta bancaria administrada por Cazzu una suma de 9 millones de dólares, para el beneficio de su hija, Inti, hasta que cumpla 18 años.

Además, Cazzu habría recibido tres propiedades puestas a su nombre. Cabe mencionar que, pese a su relación de casi dos años, los populares cantantes nunca se casaron.

“¿Por qué Cazzu está tan callada frente a esta exposición mundial de que le han robado a su hombre?”, cuestionó el reportero.

“Cazzu no va a hablar, no va a decir nada porque Nodal le compró antes de dejarla no una casa, tres casas le habría comprado a Cazzu en Argentina. Se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo y son muy amigos ahora, que se han hablado todo el tiempo”

“Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena (Inti) una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”, dijo el periodista.

En medio de las especulaciones, Cazzu ha emitido sólo un breve y cuidado comunicado en sus redes sociales, expresando:

“La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender”

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Angela Aguilar, quien se ha visto involucrada en rumores como la posible causa de la ruptura, han comentado sobre estas declaraciones del periodista argentino.

Ángela Aguilar y Christian Nodal, un romance puesto en pausa durante cuatro años

La relación entre el sonorense y la hija de Pepe Aguilar surgió a raíz de su colaboración musical en la canción Dime cómo quieres, lanzada en noviembre de 2020.

Esta colaboración permitió que ambos artistas se conocieran mejor y fortalecieran su vínculo profesional.

Así mismo, la química mostrada en el video y las interacciones en redes sociales generaron especulaciones sobre una posible relación romántica, misma que no fue posible sino hasta casi cuatro años después.

Fue el 10 de junio cuando la cantante de Qué agonía contó a la revista ¡HOLA! Américas que efectivamente ella y el cantante de Adiós, amor, retomaron el romance que dejaron en pausa hace años.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo Ángela Aguilar a la publicación.