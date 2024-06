Hombre despide a su empleada doméstica por votar por Claudia Sheinbaum y le llueven críticas

Internautas buscan a la mujer para apoyarla con asesoría legal tras ser despedida injustificadamente Crédito: Reuters TikTok/JuanMorenoMx

Con más de 35 millones de votos, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la futura presidenta de México tras la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado 2 de junio. Una vez que se hicieron públicos los resultados de la elección, los ánimos en internet se hicieron presentes y los intercambios de argumentos no han dejado de estar presentes en las redes sociales.

Fue amplia la cobertura que se le ha dado en X, antes Twitter, a personajes de la opinión política como Carlos Alazraki, Laura Zapata y Pedro Ferriz de Con, quienes expresaron su molestia ante el arrollador triunfo de Morena en su programa de televisión Atypical Te Ve. Sus opiniones fueron tachadas por internautas de clasistas y de racistas.

Los debates en redes sociales también han tenido fuerza. Una denuncia realizada por el internauta de X @JuanMorenoMx expuso a un hombre que confesó en cámara haber despedido a su empleada doméstica tras haberse enterado de que votó por Claudia Sheinbaum.

Se trata de Alex Baqueiro, quien se presenta en X como: “Agente del Caos, Bufón de Twitter. Creador de #NotiBaks. Si buscas análisis profundos y serios sobre temas de actualidad, estas en el lugar incorrecto. Alex Baqueiro”.

En el clip que compartió Juan Moreno se puede ver a Baqueiro decir a cámara: “La señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír cule... y espero que no me lo tomen a mal, es super ultra mega chaira. Viene una vez por semana y le pago 450 pesos. Yo estaba tan encabr... que el lunes que vino le dije ‘ya no se va a poder. Por como vienen las cosas necesito ahorrar lana, se viene feo el gobierno y ni modo’”.

Y añadió: “Se oye cul... y me escucho cul... pero también la tira se rompe de los más delgado, y tienen que sentir el rigor, sobre todo esa gente que es chaira. Si eres un empresario y tienes dos currículums, igual de experiencias, y sabes que uno es chairo, no lo contrates”.

Algunas figuras políticas de Movimiento Regeneración Nacional ya se han expresado ante el video, como fue el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien escribió en sus redes: “¿Y le pagó la indemnización correspondiente? Por otra parte, espero que nadie acepte trabajar para él, para que él se haga cargo de su suciedad”.

Por supuesto, las redes reaccionaron y criticaron duramente la confesión del internauta, escribiendo mensajes como: “Racismo y clasismo”, “Por favor encuéntrenla y páguenle la asesoría legal para que le cobre lo que merece esa señora por un despido ilegal”, “Este personaje y Carlos Alazraki forman parte del patético grupo de odiadores que no deben faltar en nuestros referentes sobre lo que no queremos de regreso los mexicanos”, “Si alguien la encuentra yo me hago cargo de sus gastos legales para que lo demande por despido injustificado”, y “Cometió despido injustificado, por la cual la tiene que indemnizar. Además cometió un acto de discriminación en el ámbito laboral por motivos de preferencias políticas”.

PROFEDET: para denunciar violencia y discriminación laboral

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría legal gratuita a trabajadores que han sido despedidos injustificadamente o que han sufrido de discriminación y/o violencia. Puedes acudir a sus oficinas para recibir orientación y apoyo legal. Este es su sitio web.

Para llevar a cabo una denuncia de esta naturaleza es mucho mejor presentar elementos probatorios como: documentos, fotos, videograbaciones, grabaciones de voz, testigos, y cualquier otro que se genere, consulte, procese, o modifique por medios electrónicos y enviados a través de un mensaje de datos.