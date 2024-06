Nicolás Buenfil habla de su esperado primer Día del Padre con Ernesto Zedillo Jr; aclara si cambiará su apellido

A 19 años de su nacimiento, el hijo de Erika Buenfil tuvo su primer encuentro público con su padre, en mayo pasado. (Fotos: @erikabuenfil50, @nico.buenfil)

En días pasados, Nicolás Buenfil se convirtió en tendencia al compartir imágenes de su esperado encuentro con su padre, Ernesto Zedillo Jr. Pasaron 19 años para que el hijo de la actriz Erika Buenfil conviviera con el empresario, quien llevó a una de sus dos hijas, Isabella, con quien también posó Nicolás para una fotografía que colgó en su perfil de Instagram.

A más de una semana de romper internet, el tiktoker asistió a una alfombra roja, donde compartió detalles de la reunión familiar durante un encuentro con la prensa. “Es un tema complicado, pero quise subir las fotos y mi mamá lo tomó muy bien”, expresó. Sobre la relación que tiene con sus medias hermanas, Victoria e Isabella, dijo que es buena, y destacó el furor que generó entre sus seguidores el parecido que tienen él e Isabella.

Es la primera vez que Nicolás comparte fotografías junto a su hermana. Foto: @nico.buenfil

¿Le gustaría ver a sus papás juntos?

Aunque su padre tiene un sólido matrimonio con Rebeca Sáenz Cárdenas, Nicolás Buenfil fue cuestionado sobre si le gustaría que, en un futuro, sus padres retomaran su relación. La pregunta tomó por sorpresa al joven, quien soltó una carcajada ante las cámaras: “¡No, no, no!, no creo. No es mi tema, es incómodo eso, la verdad, se me hace rarísimo”. Posteriormente, se pronunció sobre la posibilidad de que iniciar un proceso legal para llevar el apellido de su padre: “No lo he platicado (con su padre), pero la verdad yo estoy perfecto siendo Buenfil. No es que no me interese, pero me da igual”.

A unas semanas del Día del Padre, Nicolás admitió que este año la fecha podría tener un significado diferente al de otros años, en los que el empresario se mantuvo al margen de su vida. Cuestionado sobre otra figura relevante en su entorno, Nicolás Buenfil reconoció que, hasta ahora, con quien no tiene contacto es con su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque lo desea:

“No (tengo relación). Me gustaría conocerlo solo para verlo, para tratarlo, aunque sea un ratito y pues estaría padre”, dijo el Buenfil.

Nicolás, hijo de la actriz Erika Buenfil, respondió si tiene intención de llevar el apellido de su padre, Ernesto Zedillo Jr. Crédito: @saleelsoltv, X

¿Por qué se separaron Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr?

Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr fueron protagonistas de una historia de amor que, durante más de una década, fue un tema tabú en el medio hasta que la presentadora Inés Gómez-Mont reveló que el empresario era el padre biológico de Nicolás.

Según Buenfil, la indiscreción de la periodista, hoy prófuga de la justicia, le valió ser despedida de Televisa y enfrentar serias dificultades económicas para sacar adelante a su hijo.

En 2004, Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr coincidieron en Acapulco. Pese a su diferencia de edad, iniciaron un romance en secreto, el cual concluyó abruptamente cuando la actriz se embarazó. Ese año, de acuerdo con revistas de sociales como Quién, Zedillo Jr inició un romance con su actual esposa, Rebeca Sáenz Cárdenas, con quien llegó al altar en enero de 2005, un mes antes del nacimiento de Nicolás.

En 2021, 16 años después del nacimiento de Nicolás Buenfil, se dio el primer acercamiento vía telefónica con su padre. La comunicación continuó hasta mayo pasado, cuando tuvieron un encuentro familiar en el que también estuvo presente Isabella, una de las dos hijas del empresario con Sáenz Cárdenas.