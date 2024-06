Líder sindical y agremiados de Infonavit rompen bandera LGBT; hijo de AMLO condena homofobia

Agremiados de la institución destrozaron los pendones que año con año son dispuestos en las instalaciones (Foto: X)

Durante la tarde deste martes 4 de junio, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, denunció un acto de homofobia en las oficinas generales del organismo público, en la Ciudad de México.

El directivo dio a conocer en su cuenta de X que un grupo de agremiados destruyeron los pendones con la bandera LGBTIQ+ que año con año son dispuestos en la fachada de las instalaciones ubicadas en Barranca del Muerto 280, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institution Infonavit, llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto”, redactó el funcionario que se encuentra desempeñando su rol directivo desde 2018.

El político destacó que hace apenas unos días podía compartir su orgullo por, siendo parte de la diversidad sexual, dirigir una institución gubernamental de tal importancia y lamentó que expresiones de odio y machismo sigan ocurriendo.

Director de Infonavit denunció homofobia Crédito: Twitter

“Hace unos días, el 17 de mayo, en el marco del día contra la discriminación contra la población LGBT, hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit, y desde acá contribuir a la ampliación de los derechos y promover la inclusión en todas sus facetas.”

Martínez Velázquez compartió fotografías del incidente y un video donde se ve al líder sindical Rafael Riva Palacio Pontones exhortando, con altavoz en mano, a echar abajo los pendones representativos de la comunidad LGBTIQ+.

“Que no me vengan que es el día de esto, que es el día de lo otro, que es el día del más allá. Esto nos identifica a todas y a todos. Disculpen si a alguien estoy molestando con esto, pero no podemos, yo en lo particular y un grupo de compañeras y compañeros no lo podemos permitir, y cuantas veces lo quieran poner tantas veces lo vamos a quitar”, dijo Rafael Riva Palacio a un grupo de trabajadores en la explanada de las oficinas centrales del organismo.

Martínez Velázquez aseguró que procederá a denunciar ante diversas instancias (Foto: X)

Acto seguido, el líder sindical junto con algunas personas procedieron a partir el lienzo desde la base. Al momento, el organismo gubernamental no ha emitido un posicionamiento sobre el caso, pero su Director general advirtió que procederá a denunciar ante las instancias correspondientes.

“Seguiremos en la lucha, pero no dejaremos pasar esto, presentaremos las denuncias correspondientes en todas las instancias. Las banderas se levantarán de nuevo y cuantas veces sea necesario. Va a triunfar la revolución de las conciencias”.

Hijo de AMLO condena homofobia en Infonavit

Tras darse a conocer este suceso, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó la homofobia y pugnó por la inclusión de la comunidad LGBTI+. Citando el mensaje de Martínez Velázquez, José Ramón escribió:

“Es triste e indignante ver que, en pleno siglo XXI, actos de homofobia y odio sigan ocurriendo. La lucha por los derechos y la inclusión de la comunidad LGBTI+ es una cuestión de justicia, humanidad y amor. Recordemos que cada bandera que levantamos representa una historia de lucha, resistencia y amor. Estas banderas simbolizan el derecho de cada individuo a vivir su verdad sin miedo, a amar sin discriminación y a ser orgullosos de quienes son”.

López Beltrán defendió el uso de estandartes LGBT que simbolizan "lucha, resistencia y amor" (Foto: Recorte)

Así mismo, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de la Ciudad de México anotó: “En un país donde vivimos y reafirmamos una revolución de las conciencias, rechazo cualquier acto de discriminación, xenofobia u homofobia. La libertad y el derecho de ser y amar son sagrados. Toda mi solidaridad y apoyo”