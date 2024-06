¿Quién votó por Claudia Sheinbaum? Esto dicen las encuestas sobre las personas que la llevaron a la Presidencia

Será la primera mujer en la Presidencia y gobernará México de 2024 a 2030. (Facebook Claudia Sheinbaum)

Por primera vez en 200 años de ser una república, México será gobernado por una mujer. Con 33 millones 226 mil 602 votos (59.35 por ciento del total), la morenista Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia por partida doble pues además de que se convirtió el 2 de junio en la candidata más votada en la historia, será la primera presidenta de nuestro país para el periodo 2024-2030.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se colocó a casi 32 puntos porcentuales de su rival más cercana, la opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, y a 49 puntos del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. Ambos reconocieron el triunfo de la doctora, pero al final la coalición Fuerza y Corazón por México anunció que impugnará el resultado.

El debate en medios y redes sociales tras la victoria de Sheinbaum Pardo se ha tornado álgido, ofensivo, violento y hasta clasista por parte de quienes están en contra de la llamada Cuarta Transformación (4T) del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los simpatizantes y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que votaron por la también científica.

Se han hecho virales mensajes como “No vuelvo a donar ni una lata, en un desastre, no pienso darle ningún peso a nadie de la calle, que cada quien se rasque con sus uñas, no pienso ser parte de esta ola de ignorancia sostenida y avalada, ese es mi último comentario al respecto”, “Me uno a tu postura al 100% Pago mucho de impuestos y a parte todo lo que ayudo que en el año es una suma significativa. Se acabó. Que le exijan y le pidan al gobierno que eligieron”.

Usuarios explotaron en redes con comentarios clasistas y ofensivos tras el triunfo de Morena. (X @SoSunoCum)

Radiografía de los votantes de Sheinbaum

Y en ese tono, hay muchos más que acusan a los votantes de Morena de conformarse con los programas sociales en lugar de trabajar o pagar impuestos. El propio AMLO condenó en la conferencia mañanera del 4 de junio lo que llamó “una campaña clasista” que está llamando a no apoyar a meseros, empacadores, limpiaparabrisas o comerciantes “porque seguramente votaron por Morena!”. “Sí me preocupa”, admitió el mandatario.

Pero, ¿qué dicen las primeras encuestas sobre el perfil de quienes votaron el 2 de junio por la primera presidenta de México? El País recientemente publicó información reveladora sobre las personas que llevaron al triunfo a Claudia Sheinbaum Pardo y a continuación se enlistan por rubro:

Sexo

Hombre: 62 por ciento

Mujer: 56 por ciento

Edad

18-29 años: 57 por ciento

30-44 años: 60 por ciento

45 a 59 años: 58 años

60 años y más: 62 años

Grado de estudios

Educación básica: 66 por ciento

Media-superior: 57 por ciento

Superior: 43 por ciento

Ingresos mensuales

Menos de 10 mil pesos: 65 por ciento

10 mil a 15 mil pesos: 59 por ciento

15 mil a 25 mil pesos: 62 por ciento

25 mil a 35 mil pesos: 52 por ciento

50 mil pesos o más: 50 por ciento

Profesión

Ama de casa: 64 por ciento

Jubilado o pensionado: 63 por ciento

Trabajador por cuenta propia: 62 por ciento

Campesino o jornalero: 62 por ciento

Profesor o maestro: 61 por ciento

Trabajador en sector privado: 59 por ciento

No sabe: 58 por ciento

Estudiante: 57 por ciento

Trabajador de gobierno: 48 por ciento

Profesionista independiente: 46 por ciento

Desempleado: 46 por ciento

Patrón o empleador: 39 por ciento

Lo anterior, al menos por el momento, deja en claro que entre los votantes de Claudia Sheinbaum se encuentran personas de todas las edades, niveles socioeconómicos, grado de estudios y profesiones, y no sólo grupos de pocos ingresos en busca de asistencialismo.

De acuerdo con El País, personas de todas las edades, profesiones y extractos sociales votaron por la candidata morenista. (Facebook Claudia Sheinbaum)