La Mañanera hoy 3 de junio | AMLO revela que titular de la SHCP aceptará sumarse al gobierno de Claudia Sheinbaum

Arranca la conferencia de prensa

“El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene (....). Esa idea que se fue imponiendo no solo en México, sino en el mundo, que la democracia era un sistema político de elección de autoridades democracia representativa, cuando la democracia tiene una connotación profunda, no solo es el pueblo el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, la democracia tiene una dimensión social, porque la democracia significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo”, dijo en su conferencia de prensa.