“Ni se te ocurra ir a marchar, te pueden matar”: así amenazaron a Alessandra Rojo de la Vega en 2022

La política también tiene experiencia en el campo de la comunicación y la sociedad civil. Foto: Facebook/Alessandra Rojo de la Vega

La noche del sábado 11 de mayo, después de un acto de campaña en la colonia Peralvillo, la candidata de la alianza opositora en la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, sufrió un ataque armado del cual afortunadamente resultó ilesa: “Mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar”, dio a conocer en sus redes sociales.

La candidata de la alianza entre el PRI, PAN y PRD informó que ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX); tras dar a conocer lo que le pasó, ha recibido mensajes de solidaridad, incluidos los de su contrincante morenista Catalina Monreal, así como de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y de la propia Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante de la oposición a la Presidencia.

Ya en conferencia de prensa con los candidatos a alcaldes de Va por la Ciudad de México, encabezados por Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno, condenaron la agresión de la que fue víctima Alessandra Rojo de la Vega y demandaron a Martí Batres Guadarrama mayor seguridad así como una investigación exhaustiva : “No pase a la historia como el jefe de Gobierno que permitió y promovió una tragedia a solo 20 días de las elecciones”, sentenció el panista.

Atentado a Alessandra Rojo de la Vega foto: X/@AlessandraRdlv

Las amenazas contra Alessandra Rojo de la Vega

Cuestionada sobre si había tenido amenazas previas, la candidata a alcaldesa asintió, dijo que todos los días recibe mensajes de ese tipo en redes sociales pero que no les había dado importancia, “desgraciadamente hemos normalizado la violencia las y los mexicanos (...) y lo hemos normalizado porque nos toca enfrentarnos ante un gobierno indolente o incompetente”. Y es que la también comunicóloga ha sido blanco de ataques en internet debido a su trayectoria política, pero también por su constante activismo.

Vale la pena recordar que fue severamente atacada en redes cuando se anunció que encabezaría en la Cuauhtémoc la alianza de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; e incluso ha sido blanco de ataques machistas y rumores sobre su vida privada en las que trataban de relacionarla con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, o Alejandro ‘Alito’ Moreno, actual presidente nacional del PRI.

Pero sin duda uno de los momentos más fuertes fue en 2022, cuando directamente le dijeron que su vida corría peligro si el 25 de noviembre de ese año asistía a la marcha en contra de la violencia hacia las mujeres, movilizaciones feministas en las que -dicho sea de paso- siempre participa.

“No se si agradecer y tener miedo, denunciar cuando ninguna de las anteriores han avanzado, simplemente ignorar o salir con más fuerza y coraje. Pero si me pasa algo, sabrán quienes están detrás de esto. No ir jamás será opción. Callarme tampoco. No sé qué les duele tanto.”, escribió el 24 de noviembre de 2022 en su cuenta de Twitter (hoy X).

Al mensaje le acompañaba la captura de pantalla de un mensaje donde le advertían que corría peligro: “Ni se te ocurra ir a la marcha porque te pueden matar, te tienen algo preparado, lo escuché, puedo perder mucho con el mensaje pero no es justo”, le decía el remitente. Al final, no hubo más pronunciamientos de Rojo de la Vega sobre estas amenazas pero lo cierto es que no dejó de acudir a movilizaciones feministas, pues en sus redes sociales suele compartir fotografías de las protestas a las que va.