Exprofesor de José Madero en la universidad habla de los años de escuela del exvocalista de Pxndx

José Madero se dio a conocer al haber sido vocalista de la banda Panda (estilizado como Pxndx), una agrupación que destacó por interpretar canciones con letras de desamor y relaciones fallidas, aunque actualmente se encuentra enfocado en su carrera en solitario.

El cantante antes de ser reconocido en la industria de la música, estudió en el Tecnológico de Monterrey la carrera de Derecho, por lo que uno de sus profesores comentó algunas anécdotas sobre la vida académica del intérprete de Sin Ampersand.

El profesor contó a través de una plataforma de reunión virtual que tuvo un estudiante en la materia de “Liderazgo” que siempre llegaba tarde a sus clases y que siempre azotaba la puerta y decía: “ya llegué”.

“Mi política era que entraran a la hora que quisieran, que se sentaran y que no hicieran mucho escandalo”, confesó el maestro.

El catedrático calificó a José Madero como un estudiante muy inquieto, que siempre se la pasaba bostezando o riendo en clase, algo que llegaba a molestar al resto de sus compañeros.

En una ocasión, el profesor recordó que sus alumnos tenían que exponer un collage y cuando fue el turno de Madero de pasar al frente a realizar la presentación, este lo tomó a juego y se comenzó a burlar de diferentes maneras, algo que según lo expresado por el maestro ocasionó que sus compañeros se sintieran incómodos.

Por lo anterior, el profesor decidió enfrentar al joven estudiante y le comentó que se daba cuenta de que no ponía mucho interés en su clase y que incluso en ocasiones se burlaba de lo que decía.

El profesor recuerda que la respuesta de José Madero fue clara y contundente: “su clase y el tec a mi me valen, no me interesan en lo más mínimo”.

Cuando el maestro le preguntó a José acerca del porqué estaba en su clase, este le aclaró que la única razón por la que iba a las clases era porque su papá le exigió que le entregara un título universitario.

El catedrático recordó sentirse intrigado por las respuestas de aquel alumno, por lo que le preguntó: “¿Qué quieres hacer de tu vida?” a lo que José respondió “cantar”.

Una vez que José contó a lo que se quería dedicar, el profesor le preguntó acerca de su decisión de estudiar la carrera de Derecho, a lo que él contestó: “mire, no quiero nada de matematicas, no quiero nada de biología, ni de ciencias, nada de eso, entonces humanidades; me gusta leer, no quiero nada de historia ni nada de sociología. Entonces la carrera que me va a servir para cuando yo cante es Derecho porque yo voy a hacerme mis contratos y no quiero que me truenen en ese aspecto.

La propuesta del exprofesor de José Madero para aprobar la materia

El profesor comentó que al escuchar la respuesta del cantante decidió darle todos los temas que faltaban verse en el semestre y le pidió que no volviera a su clase, pero que eligiera alguno de los temas para hacer una canción y que tenía que interpretarla en clase como proyecto final; sin embargo, la condición era que si le gustaba a todos sus compañeros obtendría la calificación mínima aprobatoria, pero si a alguno de los alumnos le desagrada, reprobaría el semestre.

Llegó el final de semestre y el exvocalista de Pxndx regresó para interpretar su canción y el maestro anotó que llegó con su banda y con instrumentos como la guitarra, batería y bajo para darle a la clase un concierto, lo que bastó para que Pepe Madero obtuviera la calificación mínima aprobatoria.

“El muchacho si acabo su carrera y a los dos años de haberse graduado, Pepé Madero creó un grupo que se llama Pxndx y se ganó cinco grammys”, finalizó el profesor.