Sofía Rivera estalla contra Lucero tras pedir cancelación: “También tiene cola que le pisen”

(Instagram: @luceromexico // Captura YouTube: La Saga)

Los polémicas burlas que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y El Estaca lanzaron en contra de Lucerito Mijares por su físico, continúan dando de qué hablar.

Ahora, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ asistió como invitada especial al programa de YouTube de Adela Micha, donde no sólo defendió su postura sobre el ‘humor negro’, también arremetió contra los usuarios de redes sociales que critican la situación y estalló contra Lucero Hogaza por promover la cancelación.

Todo comenzó cuando la periodista puso sobre la mesa esta gran controversia y sin tapujos, se posicionó en contra de los tres conductores y defendió a Lucerito Mijares.

Adela Micha criticó a Sofía Rivera Torres por hacer chistes sobre la apariencia física de Lucero Mijares. Crédito: @JulioMexico1, X

“Creo que hay cosas que no se pueden hacer y lo celebro, como el body shaming, esas cosas celebro que ya no están padres y afortunadamente se ha evolucionado en ese sentido”, comentó Adela Micha.

Sin embargo, Sofía Rivera defendió sus sentido del humor con este argumento:

“Tú tienes siempre que creerle a la persona, si la persona te está diciendo ‘a mí no me afecta’, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto; a mí me parecería una discriminación no creerle y no hablar de ella”.

(Instagram: @sofiariveratorres)

Adela Micha interrumpió a la conductora y desestimó su justificación, pues aunque Lucerito Mijares fue quien reveló que la han confundido con un hombre en algunos establecimientos, considera que no es razón suficiente para ser objeto de burlas por su apariencia y talento: “Se vieron muy mal”.

Eso no fue todo, la periodista también encaró a Sofía Rivera por las contradicciones con su discurso feminista y ‘la reto’ a enfrentarse con alguien de su rango de edad. Y es que Lucerito Mijares es 12 años menor que ella y 35 menor que Eduardo Videgaray.

“Se me hizo manchado porque... manchate conmigo, te manchas con alguien más grande, más fuerte, más entera (...) Una cosa es hacer un chiste y otra cosa es hacer escándalo, yo creo Sofía”, continuó Adela Micha.

(Instagram: @luceromexico // @eduardovidegaray)

Sofía Rivera encara a Lucero tras ‘cancelación’

En esa misma entrevista, la conductora aseguró que nunca tuvo la intención de ofender a alguien, mucho menos a Lucerito Mijares, por esa razón, tanto ella como sus compañeros se disculparon.

Respecto al polémico tuit que Lucero lanzó en defensa de su hija, comentó:

“Hizo exactamente lo que tenía que hacer, pero quien esta de este lado, las otras personas no consideran que tú también eres hijo o hija de alguien, que todos cometemos errores, que no tengo papás super famosos que me mandan a sus millones de seguidores a atacarme. La gente que más exige respeto son los que lo hacen de peor forma”.

Redes sociales explotan contra Sofía Rivera Torres en defensa de Lucerito Mijares: “Con los hijos no” (Fotos: RS)

Sin embargo, la opinión de Sofía Rivera cambió cuando recordó que Lucero los ‘canceló para siempre’ aunque se disculparon por lo sucedido.

“¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error; cometimos un error, nos equivocamos y cometimos una disculpa”, mencionó.