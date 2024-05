“Lo que diga mi dedo”: AMLO revira críticas de Cuauhtémoc Cárdenas a su administración

La voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas resonó en Palacio Nacional luego de conceder una entrevista. Foto: ( ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM y Presidencia)

Durante la conferencia matutina de este jueves, 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las críticas que hizo el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, a sus formas de gobernar durante toda su administración, a lo que no dudó en responder con su característico estilo.

Aprovechando la proyección que le da ‘La Mañanera’, indicó que acepta lo dicho por el ingeniero en entrevista para el periódico El Universal en la cual destacó la falta de resultados en materia de desigualdad social, economía y el avance del crimen organizado en diversas comunidades de la República Mexicana.

“Hicieron una política muy apegada a las reglas neoliberales que ha mantenido una estabilidad económica importante, pero que no ha generado crecimiento, entonces, no tenemos una economía que esté creciendo a los ritmos que hubieran sido deseados”, indicó el perredista de manera tajante.

El experimentado político mexicano realizó una serie de observaciones sobre el actuar de AMLO al frente del país. Foto: REUTERS/Paola Garcia

Asimismo, destacó que si bien hubo un pequeño avance en los índices de pobreza que aquejan a México, tampoco es correcto aseverar que su Cuarta Transformación desapareció la pobreza extrema pues en esa área no hubieron resultados positivos de acuerdo a datos que se pueden encontrar en las instituciones oficiales del Gobierno de México.

“Se redujo la pobreza en términos generales, no se redujo la pobreza extrema según cifras del propio gobierno, y ese es un factor que tenemos que considerar en las políticas sociales que se puedan implementar de aquí en adelante para efectivamente proponernos que se erradique la pobreza extrema”.

¿Qué dijo AMLO al respecto?

La historia entre ambos personajes es muy amplia, desde sus inicios en la política ambos fueron vistos unidos por ideales muy parecidos que hasta la fecha comparten. Sin embargo, el exaspirante a la presidencia de la República no dudó en revelar lo que ha observado durante los últimos seis años del mandato de Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, el tabasqueño no dudó en responder lo dicho por el señor Cárdenas: “Lo respeto mucho y todo lo que dice lo respeto. Siempre han querido nuestros adversarios que nos peleemos, pero no, lo que diga mi dedo no. Él contribuyó muchísimo a este movimiento”.

Ambos llevan años trabajando juntos y compartiendo ideales hasta que AMLO decidió abandonar al PRD. (Foto: Cuartoscuro)

“El ingeniero Cárdenas es precursor de este movimiento y de muchos otros. Ni siquiera a los conservadores los veo como enemigos, los veo como adversarios porque pensamos distinto. En el caso del ingeniero le tengo mucho respeto, y ni hablar de su padre, el mejor presidente del siglo XX”, agregó.