AMLO propone a Katya Echazarreta para una expedición en la Luna: “Se ha destacado mucho y ellos lo saben”

Katya Echazarreta podría ir al espacio nuevamente. (Dr. Katya Echazarreta)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el encuentro que tuvo con directivos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, en el cual adelantó que se abordaron temas como los avances de nuevas estrategias para que haya internet en todo el país, el viaje espacial de la joven mexicana Katya Echazarreta, así como la alimentación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dio a conocer que se reunió con Bill Nelson, y Pamela Melroy, administradora adjunta de la agencia, con quienes habló sobre cómo contribuir al desarrollo de los países como el conocimiento de la tierra mediante satélites, sobre todo el tema de la conectividad y la posibilidad de que una mexicana participe en una expedición especial con la NASA.

Katya Echazarreta propuesta para ir al espacio

Mientras tanto, AMLO propuso enviar otra vez al espacio a Katya Echazarreta, se trata de una iniciativa para que la mexicana forme parte de una expedición espacial, para que vaya a la Luna.

“Se propuso que fuera un mexicano y nosotros dijimos que fuera Katya, pero ellos lo van a decidir. Katya se ha destacado mucho y ellos lo saben”

El político tabasqueño alabó la labor de la astronauta, y aseguró que ella se ha destacado mucho. Al preguntarle si solo sería un lanzamiento al espacio, AMLO dijo que podría ser al brillante satélite.

“Yo creo que sí es a la Luna. Cuando yo les dije que Katya ya había estado, me dijeron que ahora en el entorno, no sé si a la Luna, bueno yo creo al espacio, pero no descarto lo otro”, anunció.

Esta no sería la primera vez que AMLO propone a Katya para que participe en uno de los proyectos de la NASA y vuelva a viajar al espacio, aumque destacó que la Administración de Areunática será quien determine cuál será el mexicano que estará contemplado en la labor.

La NASA analiza ir al espacio con un mexicano. (Foto: Reuters)

Por su parte, desde el podio de Palacio Nacional, reiteró que el tema de la conectividad es un proceso complicado y que lleva tiempo, ya que para tener internet en todo México, se requiere de fibra óptica, antenas y satélites.

“A nosotros nos importa mucho que podamos resolver lo de las comunicaciones, lo de la señal de internet”, dijo el mandatario mexicano.

De ese modo, adelantó que la NASA ha puesto en órbita al menos 60 mil nuevos satélites, justo con la intención de que haya comunicación por internet.

“Lleva su tiempo, pero es parte de la estrategia de desarrollo conjunto de América del Norte. México ya está participando y hay una integración muy avanzada con Estados Unidos y Canadá. Lo único es que se tiene que lograr un acuerdo de respeto a nuestra soberanía o para no decirlo en forma unilateral”.

Respecto a la alimentación, destacó que el doctor en ingeniería y primer mexicano en ir al espacio, Rodolfo Neri Vela, les platicó sobre el tema de la tortilla.

“Las naves ya incorporaron la tortilla y funcionó muy bien, porque llevan alimentos y con la gravedad se ajusta a la tortilla doblada. Es decir, es taco”, dijo.