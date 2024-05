La vez que La Unión Tepito protagonizó una balacera en el Festival de Música Electrónica

La vez que la Unión Tepito protagonizó balacera en Festival de Música Electrónica (Infobae)

La tranquilidad del destino turístico de Cancún se vio sacudida por un acto de violencia relacionado con el crimen organizado. En el centro de estos hechos, Roberto Moyado Esparza, conocido como ‘El Betito’, figura como uno de los principales implicados, aunque no estuvo físicamente presente en el incidente ocurrido en el popular Festival de Música Electrónica BPN.

Según se informa, el incidente involucró a sujetos armados que abrieron fuego, causando caos y pánico entre locales y turistas, una escena que rápidamente se viralizó en internet y captó la atención de medios internacionales.

Los principales agresores serían los miembros de La Unión de Tepito, quienes en un acto de venganza por un incidente con unos de los mandamás del antro donde se desató un violento ataque armado que provocó bajas.

“Una noche antes ‘El Uriel’ convivió con dos mujeres venezolanas, con las cuales supuestamente consumió Tusi B, cocaína rosa, y bailó de tal manera que supuestamente molestó a uno de los mandamás del antro, el cual desde la tarima del DJ, mandó a personal de seguridad a verificar, no fue hasta la noche del cierre del BPN, que fue cuando los malandros chilangos fueron con la orden expresa de atacar, Roberto Moyado Esparza, ‘El Betito’ ordenó ir por las pinzas, que no son otra cosa, sino las pistolas, pero esa noche no fue partícipe de la balacera, consta en la carpeta de Fiscalía de Quintana Roo, que un hombre de playera blanca abrió fuego, las imágenes de la matadera rodaron no solo por las televisoras mexicanas, sino por las internacionales, no se diga por las redes sociales, atestadas de clips de turistas tirados bajos las mesas, lo mismo detrás de coches, así como palmeras, un infierno en pleno paraíso, se sabe que los capitanes de ‘El Betito’ huyeron de pie mezclados entre el gentío, sin bajas, ni heridos, incluyendo a ‘El Pulga’ con todo y muletas, la casa que rentaron estaba a unos 10 minutos a pie del antro, todavía se quedaron en Playa del Carmen, hasta que en unos días de forma escalonada, aterrizaron en Ciudad de México, y hasta ahora no son mencionados en la indagatoria de la Fiscalía quintanarroense salvo por este testimonio”, se lee en el libro Cártel Chilango, del periodista Antonio Nieto.

La noche previa al trágico suceso, se reporta que ‘El Uriel’, asociado a ‘El Betito’, estuvo en compañía de dos mujeres de nacionalidad venezolana, participando en fiestas donde presuntamente consumieron sustancias ilícitas como Tusi B, conocida popularmente como cocaína rosa.

Una de las sudamericanas era pareja de uno de los encargados del antro, fue por ello que los conflictos se desataron entre los miembros de la organización criminal de la Ciudad de México, que decidieron darse unas vacaciones en Playa del Carmen.

Tras estos desafortunados sucesos, el Gobierno estadounidense recomendó a los ciudadanos que no viajaran a Cancún o Playa del Carmen, debido a que una de sus compatriotas había perdido la vida en el recinto.

“Como era de esperarse, el Gobierno estadounidense recomendó no viajara a Cancún o Playa del Carmen, mensaje alimentado por la muerte de una de sus compatriotas”.