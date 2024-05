Jonas Brothers cancelan sus conciertos en CDMX: cuáles serán las nuevas fechas de sus shows

La grupo de rock pop presentará en el país su famosa gira “Five Albums. One Night The World Tour”. (CUARTOSCURO)

Durante la mañana de este viernes 03 de mayo se dio a conocer que los Jonas Brothers cancelaron sus conciertos previstos para este fin de semana en la Arena CDMX.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde los cantantes de éxitos Sucker, Only Human o Leave Before You Love Me dieron a conocer los lamentables hechos.

“Hola a todos. Me he enfermado de influenza tipo A y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos ser capaces de darles el mejor espectáculo y yo no soy capaz de hacer eso para estos espectáculos en México en este momento”, comenzó a decir Nick Jonas en el comunicado.

El famoso detalló que desde hace un par de días empezó a sentir malestares físicos y ahondó en que su voz no estaba en las mejores condiciones para presentarse ante sus fans.

(RSFotos)

“He estado empeorando desde los últimos días, especialmente ayer tuve fiebre tos, vi a un doctor y simplemente se tomó la decisión de que si no mejoraba para esta mañana, no podría ser capaz de pararme en el escenario y dar el show”, comentó.

¿Cuándo serán los conciertos?

Según lo señalado por la banda, los shows se reprogramaron para agosto en las siguientes fechas:

Mexico City: 21 y 22 de agosto

Monterrey: 24 y 25 de agosto

Todavía quedaban boletos para sus conciertos

En redes sociales son muchas las personas que comentan que es probable que la cancelación de sus eventos se debe a la baja venta de boletos. Y es que, en efecto, todavía quedaban entradas para su primer show, el cual estaba pactado para llevarse a cabo este viernes 3 de mayo.

Para dicho evento todavía hay localidades en casi todas las zonas. E incluso la boletera Superboletos mantiene una promoción de 2X1 que aplica para algunas secciones, entre las que se incluyen las zonas privilegiadas más cerca del escenario. Con algunas tarjetas bancarias existe la posibilidad de comprar a Meses sin Intereses. Los precios de sus conciertos son los siguientes:

(RSFotos)

BARCEL FUEGO: $4 mil 685 pesos mexicanos.

ZONA PEPSI: $4 mil 685 pesos mexicanos.

AMARILLO: $4 mil 685 pesos mexicanos.

ZONA MARRIOTT: $4 mil 685 pesos mexicanos.

ZONA MERCADO LIBRE: $4 mil 685 pesos mexicanos.

CANCHA VIP: $4 mil 014 pesos mexicanos.

MCCORMICK: $3 mil 703 pesos mexicanos.

BANCO AZTECA: $3 mil 703 pesos mexicanos.

VERDE: $3 mil 703 pesos mexicanos.

SUPER PALCO PLATINO: $3 mil 703 pesos mexicanos.

SUPER PALCO ORO VISTA LIMITADA: $3 mil 703 pesos mexicanos.

Jonas Brothers en la Arena de la Ciudad de México