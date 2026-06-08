Precio del dólar hoy en México: Así cerró la cotización del peso mexicano de este lunes 8 de junio

Revisa en cuánto cerró el precio del dólar este lunes 8 de junio de 2026. (REUTERS/Jose Luis González)

Este lunes, el tipo de cambio USD/MXN, operó con un sesgo bajista, luego de que los inversionistas cotizaran con cautela debido a la incertidumbre de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 17,46 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,09% en comparación con el precio de cierre anterior de 17,48 pesos mexicanos, según Dow Jones.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,52%, aunque su variación interanual refleja una baja del -6,45%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejando una depreciación de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,97%, superando la volatilidad de referencia de 7,66%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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Por otro lado, el índice DXY, que mide la fuerza del dólar estadounidense ante otras divisas, se situó en 99.81 puntos luego de que la semana pasada cerrara por encima de los 100.00, considerando los reportes del mercado laboral de Estados Unidos y el estancamiento de las negociaciones de paz por la tensiones geopolíticas con Irán.

De acuerdo con el reporte de divisas publicado por Grupo Financiero Monex, por la mañana, la prima de riesgo político se moderó luego de que se anunciara un cese al fuego entre Israel e Irán, lo que resultó con una menor demanda de dólares como activo de refugio. Respecto a esto, los operadores centrarán su atención en el progreso de las negociaciones diplomáticas que se den en la región durante esta semana.

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El tramo largo de la curva de rendimientos del Tesoro experimenta un leve descenso, mientras que los plazos más cortos registran un aumento marginal, lo que evidencia hoy una dinámica mixta.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano. Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

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Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

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Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

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Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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