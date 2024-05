“Los franceses me dan flojera”: europea exhibe por qué le gusta convivir más con mexicanos que con sus compatriotas | VIDEO

Destacó que sus compatriotas son más fríos al momento de convivir con gente de otras naciones. (TikTok @extranjerosxelmundo)

La convivencia entre mexicanos y franceses en México destaca como un claro ejemplo de integración y enriquecimiento mutuo entre culturas. A pesar de las diferencias históricas y culturales, ambas comunidades han logrado establecer lazos de cooperación y aprecio compartido, reflejados en distintos sectores como la educación, la gastronomía, el arte y el turismo.

Una ciudadana francesa, entrevistada recientemente, compartió su experiencia personal sobre la vivencia en México, brindando una perspectiva única sobre las relaciones interculturales. Según sus comentarios, ella prefiere la compañía de mexicanos a la de sus compatriotas radicados en Francia, atribuyendo a los mexicanos una apertura mental adquirida a través del viaje y el contacto con diversas culturas. Esta apertura ha facilitado, según ella, una conexión especial entre ambas comunidades.

“Yo en general no me gusta juntarme mucho con franceses, porque me dan flojera. Y es que el francés que ha estado en México se ha vuelto buena onda, porque al viajar mucho conocer mucha gente y eso te abre la mente”, comentó.

“Hay una conexión entre el mexicano y el francés y eso es super lindo. Sobre todo que los mexicanos que viven en Francia saben hablar nuestro idioma muy bien, eso me sorprendió”. agregó.

La mujer francesa destacó la alegría que tienen los mexicanos por la vida. (TikTok @extranjerosxelmundo)

La entrevistada resalta la alegría de vivir que caracteriza a los mexicanos, en contraste con lo que percibe en Francia, lo cual la ha motivado a residir en México. La efervescencia de las celebraciones mexicanas, disponibles casi todos los días de la semana, y su admiración por la música típica mexicana, son elementos culturales que ha abrazado con entusiasmo, a pesar de que, por ejemplo, el ceviche, su platillo favorito, tiene su origen en Perú pero lo considera exquisito en su versión mexicana.

“Las fiestas en México son muy buenas aunque no tome alcohol, ya que hay de todo tipo de martes y hasta domingo, y eso en Francia no lo encuentras”, detalló.

“La música típica mexicana me fascina porque es lo que representa a este hermoso país llamado México. Aunque tengo cinco años aquí, no como chile, y no es mentira. Pero mi comida favorita es el ceviche, aunque dicen que es peruano, pero el de los mexicanos es exquisito”, informó.

A pesar de que Francia es un país de primer mundo, para una mujer francesa dijo que los mexicanos somos unas personas con mayor convivencia y menos empáticas. Crédito: Tiktok / Entranjeros xelmundo

A través de estas experiencias personales se puede observar cómo la integración cultural no solo se manifiesta en los grandes acuerdos entre naciones, sino también en las vivencias diarias de las personas que encuentran en otra cultura un hogar y una fuente de felicidad y enriquecimiento personal.