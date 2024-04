El momento en que le avientan un limón a Xóchitl Gálvez en un mercado de la alcaldía Miguel Hidalgo

Xóchitl Gálvez en el Mercado Argentina CRÉDITO: (X/@XochitlGalvez)

Antes de partir hacia el segundo debate presidencial, Xóchitl Gálvez visitó el Mercado Argentina, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, aunque en su momento compartió fotos con simpatizantes que la abrazaron con gusto, una persona publico un video en el que se pudieron escuchar abucheos de la gente que estaba haciendo sus compras.

Además, la grabación del usuario de TikTok @raulinwayne captó el instante en que alguien aventó un limón hacia la cara de Xóchitl Gálvez, quien cerró los ojos tan pronto como sintió el golpe, se quejó y luego siguió caminando entre los pasillos.

Si bien el video dejó entrever que algunas personas estaban deteniendo a la candidata de Fuerza y Corazón por México para tomarse una foto, se pudieron escuchar abucheos a los gritos de “¡Fuera Xóchitl!” o “¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!”, en referencia a Claudia Sheinbaum —candidata presidencial de Sigamos haciendo historia— al mismo tiempo las voces se entremezclaron con las de dos hombres que estaban aplaudiendo la presencia de Gálvez.

La candidata de PRI, PAN y PRD también fue abucheada Crédito: (TikTok/@raulinwayne)

Es importante mencionar que el usuario de TikTok publicó el video un día después del segundo debate presidencial y en cuatro horas ya obtuvo casi 30 mil “Me gusta”. En la grabación se pudo ver que gran parte de las personas que estaban comprando frutas y verduras comenzaron a abuchear a Xóchitl, incluso hubo quienes hicieron caso omiso a la presencia de la candidata mientras se tomaba fotos con simpatizantes.

Entre comentarios hubo reacciones de todo tipo, algunas personas aseguran que si bien son simpatizantes de Sheinbaum, no les pareció una acción adecuada el agredir a Gálvez con un limón, aunque también hubo quienes se burlaron de que Xóchitl se haya encontrado con sus detractores en la alcaldía que gobernó de 2015 a 2018.

Estas fueron algunas de las opiniones que pudieron leerse en redes sociales: “Dicen que en el momento en que recibió el limonazo, el limón hizo gestos”, “Yo voy a votar por Claudia, pero eso de pegarle con la manzana no está bien”, “Independientemente de a quién votamos, no se vale que le avienten cosas a los candidatos”, “La gente del PAN ya no debe exponer a Xóchitl Gálvez, la culpa es del PRIAN, ella nomás títere”, “Sólo una persona grita Xóchitl y es de su equipo JAJAJ”, “Estuvo chin..on el limonazo”, “La voz popular y del pueblo gritan fuera”, “Ni en su alcaldía la quieren”, entre otros.

Información en desarrollo*