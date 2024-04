Abuchean a Xóchitl Gálvez tras reunión con estudiantes del CUCEA en Guadalajara

Xóchitl Gálvez tuvo una reunión con estudiantes de CUCEA CRÉDITO: (X/@XochitlGalvez)

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó las instalaciones de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para tener una charla con estudiantes; sin embargo, diversos reportes afirmaron que no todos los interesados pudieron ingresar al auditorio del Centro Universitario de Ciencias Económica Administrativas (CUCEA), así que fue abucheada.

A su salida, mucha gente rodeó a Xóchitl Gálvez y a su equipo mientras caminaban hacia una camioneta negra, pero muchos universitarios mostraron su descontento al gritar consignas como “¡Fuera Xóchitl!” o “¡El CUCEA no te quiere!”, incluso se pudo ver que algunas y algunos estudiantes llevaban carteles improvisados para dejar en claro su molestia.

Los estudiantes se mostraron molestos porque no pudieron pasar al auditorio Crédito: (X/@arlinmedrano_)

El momento del abucheo fue captado por una estudiante y activista cuyo usuario en X es @arlinmedrano_, quien señaló que el alumnado estaba inconforme por una aparente exclusión. “A las y los universitarios nadie les excluye, somos resistencia”, escribió.

Al parecer la indignación comenzó por el aforo del lugar en dónde estuvo Xóchitl Gálvez, pues no todas las personas que querían entrar lograron hacerlo, hubo quienes afirmaron que los lugares se reservaron para figuras de la esfera política y no para estudiantes. De igual forma, es posible que algunos universitarios de la UdeG no sean simpatizantes de la candidata de Fuerza y Corazón por México, así que los abucheos no se hicieron esperar.

En una de las grabaciones quedó evidenciado que hubo un punto en que los gritos a favor y en contra de Xóchitl Gálvez se mezclaron, pues se pudo escuchar que había gente únicamente repitiendo el nombre de la candidata de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN); Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se cruzaron los gritos a favor y en contra de la candidata Crédito: (X/@arlinmedrano_)

Gran parte de la población estudiantil siguió a Gálvez hasta su salida del CUCEA, por lo que las grabaciones del momento se hicieron virales rápidamente. Por su parte, la candidata publicó un video en su cuenta oficial de X en el que iba llegando a la Universidad de Guadalajara y saludaba a varios jóvenes, este fue su mensaje:

“Soy una mujer que escucha a quienes me apoyan y a quienes me cuestionan. Así seré como Presidenta: las puertas de Palacio Nacional estarán abiertas para todas y todos los mexicanos”, además en la grabación aseguró que le da la bienvenida a la crítica, incluso si no mencionó directamente los gritos que acompañaron su salida del CUCEA este 16 de abril.

Lo cierto es que las grabaciones dejaron ver que había entre 200 y 300 estudiantes rodeando a Xóchitl Gálvez mientras era abucheada. Cabe señalar que también hubo voces de alumnas y alumnos del CUCEA que la estaban apoyando.

Poco después de que se dieran a conocer los videos, Claudia Delgadillo, candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Jalisco, reaccionó a una de las publicaciones y aseguró que la juventud del estado quedó representada en los abucheos:

“Las y los jóvenes de Jalisco lo tienen claro: la candidata del PRIAN, la que defiende los privilegios y desprecia a los que menos tienen, ¡no es bienvenida! En Jalisco ya viene el #CambioVerdadero”, escribió poco antes de las 21:00 horas.

La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez portaba un jersey del equipo Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

Durante su encuentro con estudiantes, Xóchitl Gálvez aseguró que impulsará un programa de vivienda para jóvenes, además aseguró que uno de sus puntos principales en Jalisco es trabajar para combatir los problemas de seguridad, una de sus propuestas es aumentar el dinero que gana el personal de la policía:

“Estoy planteando una estrategia de salario mínimo para los policías municipales de mínimo 20 mil pesos, que tenga seguridad social, que tengan sus prestaciones laborales para que realmente el policía se la juegue”, dijo.