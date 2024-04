¿Pleito en ‘Hoy’? Aseguran que Galilea Montijo y Andrea Escalona se pelearon en camerinos; amagan con publicar VIDEO

De acuerdo con la agencia Kadri Paparazzi, Galilea Montijo y Andrea Escalona tuvieron una acalorada discusión en camerinos del foro de "Hoy" y casi llegan a los golpes. Crédito: @ galileamontijo, @andy_escalona

Galilea Montijo y Andrea Escalona protagonizan un culebrón que es digno del horario estelar del canal Las Estrellas. Ambas se han vuelto tendencia en redes sociales luego de que dos creadores digitales de la conocida agencia Kadri Paparazzi, aseguraron que las presentadoras de Hoy protagonizaron una acalorada discusión en los camerinos del matutino, que casi finaliza en golpes.

Kadri Paparazzi tiene un canal en YouTube donde abordan noticias de la farándula, ya sean propias o ajenas a sus coberturas. En una reciente edición del programa, los presentadores aseguraron tener un video que registra una pelea entre ambas presentadoras, la cual surgió, supuestamente, por el nepotismo del que goza Andrea Escalona en el matutino que produce su tía, Andrea Rodríguez, y por un desafortunado comentario hecho al aire.

De acuerdo con paparazzis que han difundido la noticia, Galilea Montijo le reclamó a la productora Andrea Rodríguez haber enviado a su sobrina al festival de Coachella, en California, EEUU. Foto: @andy_escalona

Así comenzó la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona

De acuerdo con los paparazzi, Galilea Montijo suele hacer valer su opinión sobre decisiones que se toman en el programa, específicamente sobre lo que hace y no hace al aire, algo que en el pasado ha generado fricciones con la productora. Con esa seguridad, la jalisciense habría cuestionado a Andrea Rodríguez por enviar a su sobrina a cubrir el festival de Coachella, evento que, de acuerdo con Montijo, era para ella.

Pese a que no estuvo de acuerdo, hasta ese momento la relación entre Galilea Montijo y Andrea Escalona era cordial; sin embargo, los paparazzi sostienen que durante una transmisión de Hoy, Escalona hizo referencia a mujeres que mantienen a sus novios, comentario que molestó a Galilea Montijo, quien en los últimos meses ha sido señalada en redes sociales de mantener a su novio, el modelo español Isaac Moreno.

Ambos paparazzi afirman que al final del programa, cuando ambas conductoras estaban en sus respectivos camerinos, Galilea Montijo llamó a Escalona y le hizo un fuerte reclamo: “Galilea Montijo es barrio, ella no se deja. Agarró a Andy Escalona) y le dijo) ‘a ver, mamacita, pásale para acá' y se empiezan a oír moquetazos en el camerino”, indicó uno de los fotoperiodistas.

Según sus fuentes, antes de que Montijo y Escalona llegaran a los golpes, la productora Andrea Rodríguez intervino y separó a su sobrina. Los paparazzi, quienes conducen este programa como dos personajes, aseguraron que Galilea Montijo exigió la salida de Escalona del programa.

Andrea Rodríguez es productora del programa "Hoy" y tía de Andy Escalona. A principios de este 2024, la productora reconoció que su contrato con Televisa finaliza en diciembre. Foto: @andy_escalona

Galilea Montijo espera la salida de Andrea Rodríguez

La pelea habría hecho más profunda la separación que existe dentro del matutino, la cual surgió después de que en Televisa cobró fuerza la versión de que Andrea Rodríguez dejará la producción de Hoy en diciembre próximo, cuando finaliza su contrato de exclusividad.

En una entrevista para con el periodista Hugo Maldonado, Andrea Rodríguez no descartó esta posibilidad: “Eso yo no lo sé (si seguiría en Hoy). Me encantaría tenerte una respuesta... Creo que es una respuesta que he dado en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y ahora este 2024. Este 12 de marzo cumplo seis años produciendo el programa Hoy; tras al lado de mi hermana (Magda Rodríguez), tres sola. Todos los años este rumor ha surgido y la verdad es que aprendí una cosa: al final, el único que sabe qué va a pasar, ¿sabes quién es?, Dios”, indicó.

Ambos paparazzis sostienen que desde que esta versión se volvió un rumor en los pasillos de Televisa, Galilea Montijo tomó una actitud más desafiante hacia Andrea Rodríguez.

Finalmente, invitaron a ambas presentadoras a intentar negar su información, algo que descartaron, pues aseguran que ambas saben que ellos tienen en su poder un video que registró su acalorada discusión, mismo que no descartaron hacer público en los próximos días.