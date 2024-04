Nuevo problema en el PRI: diputada denuncia a Alito Moreno por presunto desvío de 32 mdp

Montserrat Arcos reafirmó denuncia contra Alito Moreno(X/@MonseArcosV)

Montserrat Arcos Velázquez, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha interpuesto una denuncia por violencia política de género contra Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del tricolor, además de la acusación por presunto desvío de 32 millones de pesos.

La legisladora acudió ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) y afirmó haber sido blanco de amenazas y ataques constantes por parte de algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lo que la ha llevado a temer por su vida.

Ante esta situación, se decidió a solicitar medidas cautelares y de protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación (TEPJF), solicitudes que, hasta la fecha, no han sido atendidas.

“Yo temo por mi vida por eso he solicitado medidas cautelares y de protección”, expresó la legisladora durante una entrevista con los medios de comunicación el jueves 25 de abril.

La legisladora habló con los medios de comunicación que se dieron cita en la ratificación de su denuncia (X/MonseArcosV)

Aunado a lo anterior, en el núcleo de esta acusación se encuentra una disputa sobre un total de 32 millones de pesos (aproximadamente 1.6 millones de dólares) destinados a la capacitación de mujeres integrantes del partido en todo el país.

Según la denuncia presentada por la diputada federal, Moreno Cárdenas junto con Hugo Eduardo Gutiérrez Arrollo, secretario de finanzas, así como Marco Antonio Gómez Alcantar, fiscalista y promotor del partido, solicitaron la mitad del monto destinado a este fin, debido a que ella presidía el organismo de mujeres del instituto político.

“Básicamente a mí solamente me dijeron que tenían una necesidad económica y que él requería el recurso”, indicó Arcos Velázquez refiriéndose a la petición realizada por Moreno Cárdenas.

La diputada negó interés en renunciar al partido o a cambiar de grupo parlamentario (Cámara de Diputados)

Para profundizar en los señalamientos, la priista expresó su consternación ante la situación, subrayando que la solicitud del presidente del tricolor puso en riesgo el propósito original de estos fondos y la colocó en una posición complicada.

“Él personalmente me lo solicitó y yo le pedí que por favor, considerada que es un recurso auditado, fiscalizado y que no quería tener un problema en el último año de su ejercicio como dirigente”, detalló Arcos Velázquez sobre el encuentro con Moreno Cárdenas.

Conviene recordar que el pasado mes de enero la priista anunció que iniciaría un proceso en contra del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, pues desde el recinto legislativo de San Lázaro alertó una posible cadena de actos de corrupción y que estarían afectando al organismo de priistas.

“Argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir”, expresó el miércoles 17 de enero.

¿Quién es Montserrat Arcos?

La legisladora denunció al líder priista por violencia política de género (Cámara de Diputados)

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (SIL), Arcos Velázquez cuenta con el grado de licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de una maestría en Administración Pública por la misma institución educativa.

En esa misma universidad se ha desempeñado como docente en las materias de Derecho Fiscal, Justicia Alternativa, Derecho Electoral y Administración Pública. A la par, ha sido integrante del recinto legislativo de San Lázaro en dos ocasiones.

A nivel local ha fungido como servidora del Ministerio Público, además de contar con un paso por el Juzgado Tercero Penal. Además, fue directora de Deportes, regidora y directora general de Desarrollo Social de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sin embargo, su mayor trayectoria la ha tenido en el PRI en donde se desempeña desde el 2004, en donde ha tenido cargos tanto a nivel local como federal.