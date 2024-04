Hermano de Fofo Márquez reacciona a la detención del influencer: “Estoy muy triste, no apruebo sus acciones” | VIDEO

Él es Rodrigo Márquez, hermano de Fofo que está enfrentando críticas en redes. (Instagram: @rodrigomarqueez // especial Infobae: Jovani Pérez)

Rodrigo Márquez rompió el silencio sobre el proceso legal que enfrenta su hermano, Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, por tentativa de feminicidio en el Estado de México. El joven defendió a su madre, desaprobó públicamente las acciones de su consanguíneo en contra de una mujer identificada como Edith ‘N’ y reiteró una disculpa a nombre de su familia.

El influencer comenzó su comunicado con un agradecimiento a sus padres, Sandra Alcaraz y Rodolfo Márquez, por la educación que le han brindado a lo largo de su vida:

“La educación que yo he tenido por parte de mis padres ha sido impecable, me han hecho ser la persona que soy hoy en día, entre otras herramientas. Hemos escuchado faltas de respeto hacia mí, también he escuchado faltas de respeto contra mi madre y sí me gustaría pedirle a todo el mundo que dejen de venir a insultar a mi familia porque esto ya se está saliendo de control”.

El también influencer recibió insultos por su orientación sexual Instagram: rodrigomarqueez

Posteriormente, desaprobó la agresión física que cometió su hermano mayor en contra de la señora Edith ‘N’ en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México, y aseguró que se encuentra al pendiente del caso aunque no lo parezca. Esto luego de que recibió críticas por acudir a una estética para cortarse el pelo justo cuando Fofo Márquez era vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

“Yo no apruebo las acciones de mi hermano, no justifico lo que hizo”.

“Es una situación que me parte el alma, estoy muy triste; es una situación que me esta tocando vivir, que es muy desgastante para mí y para toda mi familia. Por más que ustedes digan que me vale, que no he subido nada, por supuesto que no me vale, es una situación que me tiene sumamente afectado, sumamente triste, sumamente muy preocupado (...) esto ya parece un circo mediático y todo el país está viniendo a quejarse a mis redes”, comentó.

El joven ofreció una disculpa a Edith 'N' Instagram: rodrigomarqueez

Y finalizó con una petición: “Dejen de venir a insultarme a mí, sobre todo a mi familia, porque no son maneras y esto ya se está saliendo de control. Está habiendo demasiada violencia verbal muy impresionante y muy grave, pero sí tengo que poner un alto”.

“Por favor, esto hay que dejarlo en manos de la Fiscalía, en mi familia y en la familia de la señora Edith. Esto ya llegó a un extremo muy heavy, donde ya hay amenazas, chismes de por medio”.

Y se disculpó nuevamente con la víctima de su hermano, la señora Edith ‘N’: “Ofrezco una disculpa de todo corazón a la señora Edith y a toda su familia, como ya vieron, también hubo una carta de disculpas de mi madre hacia Edith (...) Es una situación que me parte el alma, que es muy triste, que me está tocando vivir, que es desgastante para mí y para toda mi familia”.