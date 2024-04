Eduardo Verástegui se aferra a la política: “No votes por ninguna de las 3 opciones, formemos un partido nuevo”

Pese a no estar registrado, dijo en redes que ganó el primer debate presidencial. Foto: Facebook/Eduardo Verástegui

El actor mexicano Eduardo Verástegui Córdoba no abandona sus aspiraciones políticas a pesar de que no consiguió los apoyos ciudadanos requeridos para poder contender por la Presidencia en 2024. Nuevamente arremetió contra los tres candidatos y su participación en el primer debate organizado por el INE e invitó a todos sus seguidores a no votar por ellos, por considerarlos globalistas y progresistas.

Sus declaraciones derivan de un ‘análisis’ que el actor ultraderechista hizo luego del debate presidencial del pasado domingo, en el que Claudia Sheinbaum Pardo, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez Ruiz intercambiaron acusaciones y algunos de sus planes en caso de ganar la Presidencia; no obstante, Verástegui Córdoba lo calificó como un circo en el que hubo pocas propuestas, “todas ofensivas para el pueblo mexicano, mezcladas con mentiras, ataques personales y chistes malos”.

El actor dijo que hay muchos mexicanos que no se sienten representados por los contendientes, pues no promueven el respeto a la vida, la libertad religiosa o de expresión, la libertad de educar a los hijos sin intervención del gobierno, entre otros. Ante este desolador panorama para los que piensan como él, es que invitó a no votar por ninguno de los candidatos presidenciales, a quienes además tachó de ser marionetas y de ser “la misma gata revolcada”.

“Formemos un partido nuevo, donde no haya nadie de los mismos de siempre; un partido independiente de derecha real, no derechita cobarde. Un partido independiente de la corrupción, independiente de los globalistas y progres, independiente de los tejes y manejes de la vieja y nueva política venenosa, independiente de toda la marranada en la que nadan estos zurdos apestosos. Esta vez, el pueblo tendrá la última palabra, no el corrupto INE. Lo vamos a lograr. Verás que sí”, escribió en su cuenta de X.

Eduardo Verástegui se lanzó contra los candidatos presidenciales, sus agendas y arremetió contra el INE otra vez. Foto: X

Arremete contra los “globalistas y progres” y dice que ganó el debate

El exaspirante a la candidatura por la Presidencia de México calificó de globalistas y progresistas a los tres candidatos. Dijo que este tipo de ideologías desafortunadamente tienen secuestrado a México desde hace décadas y que están bajo el yugo de organismos internacionales que quieren imponer su agenda comunista: “Estas personas no nos representan, no le desean el bien a México y no quieren a México. Por el contrario, lo que quieren con semejantes propuestas es destruirlo”, tuiteó el actor.

En este sentido, advirtió que los aspirantes a la Presidencia de México sólo quieren acabar con la libertad, la vida y la familia en el país, que quieren imponer su modo de pensar y atentar contra los niños, a quienes supuestamente se les ‘des-educará’; “van por tus hijos, van por el asesinato de bebés en el vientre de su madre, van por imponer la agenda 2030 financiada con dinero del pueblo mexicano, van por nuestras familias, nuestra cultura y nuestras tradiciones”, agregó.

Por ello, el actor católico se proclamó ganador del debate pese a no haber participado en el mismo, pues consideró que los tres candidatos se exhibieron y sólo dejaron en claro que quieren destruir al país. Es importante recordar que Verástegui quería contender por la Presidencia de México en este proceso electoral, pero para ser candidato independiente, el Instituto Nacional Electoral (INE) pedía 961 mil 405 firmas ciudadanas de respaldo.

Pese a que sus seguidores se movilizaron en las calles y las redes sociales para captar apoyos, el excantante de pop sólo juntó 165 mil 666 apoyos (14.47 por ciento del total); al quedar descartado, arremetió en contra del INE y advirtió que no quitaría el dedo del renglón en sus aspiraciones políticas. Después se dio a conocer que estaba siendo investigado por un presunto financiamiento ilícito por 6.9 millones de pesos de una firma con sede en Miami, Estados Unidos.