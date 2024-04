¿Cuántos embajadores de AMLO han sido declarados personas non gratas?

México cuenta con 80 Embajadas, 67 Consulados, 7 Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales en el mundo y 3 Oficinas de Enlace. Foto: lopezobrador.org.mx

La representante de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke, que fue declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador este jueves se ha unido a la fila de cancilleres que, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido expulsados de los países en los que representan al gobierno mexicano.

Actualmente México cuenta con 80 Embajadas, 67 Consulados, 7 Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales en el mundo y 3 Oficinas de Enlace. México tiene una significante presencia global con más de 150 representaciones diplomáticas, incluidos 50 Consulados en Estados Unidos de América.

En total, en este sexenio han sido tres los diplomáticos que han tenido que abandonar las naciones en las que trabajan, con la constante de que sus expulsiones han sido ocasionadas por posturas tomadas por el mandatario.

La primera vez que ocurrió esto fue en 2019 en Bolivia, cuando el gobierno de Jeanine Añez expulsó a la embajadora María Teresa Mercado, luego de que el gobierno mexicano brindara ayuda al ex presidente Evo Morales para salir del país.

De ese modo, María Teresa regresó a territorio mexicano el 31 de diciembre del 2019, atendiendo las 72 horas que el gobierno boliviano le otorgó para abandonar su territorio. No obstante, dos años después reasumió a su cargo y, con ello, regresó a Bolivia.

María Teresa Mercado Pérez (Foto: Twitter@mtmercado2002)

Tres años después, en Perú, el embajador Pablo Monroy fue expulsado del país sudamericano luego de que AMLO calificara como una usurpadora a Dina Boluarte por asumir el cargo del que fue destituido Pedro Castillo tras su intentona de suprimir el Parlamento peruano. Su comunicación se hizo llegar a México en diciembre de 2022 y por lo cual se le ordenó viajar a México para resguardar su seguridad e integridad física.

En esa ocasión no sólo el diplomático fue declarado no bienvenido, sino que, en respuesta a sus contantes injerencias en asuntos internos de Perú, el presidente López Obrador también fue rechazado en el territorio nacional por el Congreso de la República peruana, cosa de la que dijo “sentirse orgulloso”.

(Foto: SRE)

Y por último, en 2022 Pedro Salmerón Sanginés fue rechazado como representante de México en Panamá por le presidente Laurentino Cortizo luego de que el doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fuera acusado de acoso por ocho mujeres pertenecientes a la Cuarta Transformación.

En su momento, mediante el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, internautas, principalmente mujeres, lanzaron una petición a la Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) para que se reconsiderara la designación de Salmerón; además recordaron el relato que compartió Estefanía Veloz en 2020 donde dio cuenta de su experiencia con el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México (INEHRM).

Pedro Salmerón fue elegido para representar a México en Panamá, sin embargo el gobierno de aquel país lo rechazó Foto: Facebook/Pedro Salmerón

¿Qué significa ser Persona Non Grata?

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas señala en su artículo 9 que la declaración de persona non grata es una medida que el Estado receptor podrá comunicar al Estado acreditante en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión.

Esta se hará a un jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión, y con ella” se retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión”.

“El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable.

El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada como miembro de la misión a la persona de que se trate”.

En caso de que se niegue retirar o no se haga en un plazo razonable, el Estado receptor podrá no reconocer como miembro del personal diplomático a la persona. Esto, sin embargo, no significa romper relaciones diplomáticas, es decir, poner fin a las relaciones bilaterales entre dos países.