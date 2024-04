¿'Don Dimadon’, electrocorrido viral, fue creado por encargo de ‘El Mayo’ Zambada?

'Don Dimadon’, el electrocorrido por encargo de ‘El Mayo’ Zambada (Infobae)

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, es el único de los narcotraficantes de la vieja guardia que aún sigue vigente, pues a sus 76 años de edad puede presumir que jamás ha pisado prisión, a pesar de sus más de 50 años de carrera delictiva.

Remp, Óscar Maydon, Víctor Mendivil, se inspiraron en la carrera delictiva de Ismael Zambada para crear el llamativo electrocorrido ‘Don Dimadon’, el cual cuenta con muchas referencias sobre el capo, comenzando con que el personas del tema usa sombrero, además de involucrar a ‘Los Padrinos Mágicos’.

En la primera, a ‘El Mayo’ se le conoce bajo los motes de ‘El Señor del Sombrero’, así como ‘El Padrino’, pues dos de sus pupilos fueron los hermanos Vicente y Amado Carrillo Fuentes.

“Como terroristas andamos en convoys, si se trata de chamba, equipado el Barrettzón, en la cara un capuchón, chalecos y un cascón, bien patrocinados a la orden del don”, se escucha en un fragmento de la canción de Óscar Maydon.

Los nombres falsos de 'El Mayo' Zambada (archivo infoabe)

Este fragmento de la canción deja más en claro que se trata de un narcocorrido por encargo de Zambada García, pues al final hacen una porra para el líder del Cártel de Sinaloa.

“Don Dimadon, que suene un corridón, en la sierra que retumbe el sonidón, ando placosón, me ven en los blindados o a veces brindando, de esas botellita’ que presumen to’ los gatos, los verdes yo me gasto, fácil me los gano, destapen las Doradas, arriba los Zambada, arriba los Zambada”, sigue la melodía.

En la otra estrofa, el autor recuerda la ocasión en la que Ismael Mario se libró de un operativo, de los ocurridos en 2014, cuando su socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cayó por segunda ocasión.

“Con el gobierno pendiente, el terre caliente, quisieron peinarme, pero me pelé, demonio en los medios, con ellos me ven y ay, ay, los vieron por ahí, que vienen pechirados, que parecen militares, y ay, ay, los vieron pasar, en vergu.. por toda la capital”, sigue la canción.

'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada (Infobae)

Al final de la canción de Óscar Maydon, hablan de algunos de los lujos que tenía ‘El Señor del Sobrero’, entre los cuales están los autos deportivos, así como su vicio por las mujeres, mismo que lo llevan en el ADN los narcotraficantes.

“Y ella quiere rosa, ella anda en modo Barbie, con sus bandidas de compras se va en un Audi, me dice que estoy loco y yo le contesto: “Maybe” porque no me decido y siempre traigo a mis dos babies”, finalizó la melodía.