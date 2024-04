“Tienen miedo”: Mario Delgado responde al PAN y defiende la candidatura de Santiago Nieto al Senado por Querétaro

El extitular de la UIF aseguró que impugnará la decisión de la Sala Regional (Cuartoscuro)

Después de cinco días de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió negar la candidatura a Santiago Nieto Castillo para el Senado por Querétaro, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, volvió a retomar el tema. Al respecto, aseguró que impugnar su candidatura fue una medida de la oposición ante la supuesta superioridad de su fórmula en las encuestas.

En una conferencia en compañía de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Mario Delgado Carrillo habló sobre la candidatura de Santiago Nieto. En ese sentido, expresó que el candidato tiene todo el derecho y cuenta con una tendencia favorable para aspirar al cargo.

“En el fondo tienen miedo de que Santiago les gane en Querétaro porque va muy bien, En las encuestas que tenemos va adelante nuestra fórmula al Senado en Querétaro, un estado gobernado por la derecha. De ahí que el PAN haya impugnado su candidatura. Nosotros no vemos ningún argumento para tirar esa candidatura si Santiago Nieto nació en Querétaro”, dijo.

El líder nacional de Morena salió en defensa de Santiago Nieto (Cuartoscuro)

De acuerdo con el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la inconformidad del Partido Acción Nacional (PAN) tiene que ver con su residencia, pues hubo una época en que Nieto Castillo asumió el cargo de la Fiscalía en el estado de Hidalgo.

“Estamos confiados, trabajando en que el Tribunal Superior no va a cometer ninguna injusticia. Lograron maniobrar en el tribunal regional, pero tenemos confianza en que vamos a sacar su candidatura adelante y que vamos a ganar Querétaro con la fórmula de Beatriz Robles y Santiago Nieto”, dijo.

Quien también se pronunció sobre el tema fue la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. En su caso, utilizó las redes sociales para emitir un mensaje en el cual catalogó como un “acto antidemocrático” el querer retirar al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de su candidatura al Senado de la República.

(X/@Claudiashein)

“Querer retirar por la mala a Santiago Nieto como nuestro candidato al senado por Querétaro es un verdadero acto antidemocrático. En este estado vamos a ganar los dos senadores. Esperamos que la sala superior del Tribunal actúe conforme a derecho”, expuso en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, @Claudiashein.

Cabe mencionar que, luego de conocer la resolución, Santiago Nieto presentó un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que emitirá una decisión definitiva sobre su candidatura a la Cámara de Senadores.

¿Por qué a Santiago Nieto se le negó la candidatura al Senado por Querétaro?

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó no validar la postulación de Santiago Nieto al Senado por el estado de Querétaro debido a problemas con el requisito de residencia exigido para el cargo. Esta decisión sigue a las impugnaciones presentadas por María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Agustín Dorantes Lambarri, candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, quienes señalaron inconsistencias en la documentación presentada por Nieto respecto a su lugar de residencia.

Santiago Nieto fue el encargado del Despacho de la Procuraduría de Hidalgo (Cuartoscuro)

Los magistrados señalaron que Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no cumplió con el criterio de residencia requerido para representar a Querétaro a nivel federal, a pesar de haber residido mucho tiempo en el estado. Su experiencia laboral reciente, realizada fuera de Querétaro, fue un factor determinante en esta decisión. No obstante, Nieto ha optado por aceptar la resolución del tribunal, expresando su inconformidad a través de sus redes sociales y anunció que buscará defender su derecho a participar en las elecciones por otras vías legales.

Esta negativa del TEPJF orilló al aspirante a presentar una inconformidad ante las autoridades electorales. En caso de que el mismo sea revocado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá la necesidad de encontrar un remplazo para completar su fórmula electoral en Querétaro, donde Beatriz Silvia Robles Gutiérrez ya figura como parte de la misma.