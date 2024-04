Quién es Enrique Cervantes, el “influencer” que grabó a defensores de AMLO y Claudia Sheinbaum en el Metro de la CDMX

Enrique Cervantes asegura que los habitantes de la CDMX han sido engañados CRÉDITO: (Instagram/@quiquecervantes)

La gente suele debatir en redes sociales, por lo que el sondeo sobre el Metro de la Ciudad de México no fue la excepción, el video de Enrique Cervantes se viralizó mucho durante el último fin de semana de marzo e incluso llegó hasta Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien le dedicó tiempo dentro de la Conferencia Matuina.

La grabación mostró a un influencer cuestionando a las y los usuarios del metro de la CDMX sobre la inversión que se realizó en las instalaciones de este transporte, las respuestas de los encuestados generaron todo tipo de reacciones, pero también surgió la duda de saber quién es y a qué se dedica el youtuber viral.

Los ciudadanos argumentan a cada pregunta que les hace el youtuber, por lo que el presidente celebró que ya no haya desinformación en su Conferencia de Prensa Foto: Gobierno de México

El video fue realizado por Enrique Cervantes, un creador de contenido que aborda diversos temas sobre la gastronomía mexicana y también es dueño de Agua Bonita, una tienda de artesanías, miel, chocolates, frijoles y nueces ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

A través de un video en TikTok, Enrique Cervantes explicó que promueve los derechos laborales, por lo que los colaboradores de su tienda trabajan 40 horas por semana e incluso ha transparentado sus sueldos. Este empresario define su negocio como una “tienda eco hippie namaste”, también tiene otro espacio que se llama El bonito tianguis.

Agua Bonita es uno de sus proyectos (Captura de pantalla Facebook/QuieroAguaBonita)

Aunque el video que ha obtenido más visualizaciones y reacciones fue el de la encuesta en el metro de la CDMX, la mayor parte de los videos de Enrique Cervantes son sobre gastronomía mexicana, ya que ha entrevistado a productores de maíz, tambipen se ha enfocado en crear videos preparando platillos como el guacamole o explicando sus ingredientes.

Otro de los proyectos de este emprendedor es Milpa Brunch, se trata de una experiencia gastronómica “con museo incluido”, por lo que explica los distintos procesos de preparación. En su cuenta de X se define como “El hijo que Aristegui, Cristina Pacheco y el Eco Loco nunca tuvieron”.

En los últimos meses, Enrique Cervantes también ha incursionado en hacer encuestas a la gente sobre problemáticas sociales, pues hizo un video respecto al tiempo que deben permanecer formadas las personas antes de ser atendidas en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Siglo XXI.

Ya que hizo mención de que Claudia Sheinbaum estaba al frente de la Ciudad de México cuando se cayó la vía del metro en la Línea 12, mucha gente interpretó que la postura política de Enrique Cervantes era a favor de Xóchitl Gálvez; sin embargo, él aseguró que también ha sido crítico con la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México.

La mayor parte del contenido de Enrique Cervantes es sobre gastronomía (Captura de pantalla X/@quiquequelite))

Esto fue lo que Enrique Cervantes (@quiquequelite) respondió en X, antes Twitter:

“Les explico lo que es la DIGNIDAD: poder cuestionar por igual AL PODER, venga de donde venga. En mi Tik Tok hay videos cuestionando y confrontado a las FOCAS APLAUDIDORAS pro Claudia y las APLAUDIDORAS FOCAS pro a Xóchitl. De los dos lados aflora lo mismo: ignorancia y torpeza”, además, aseguró que uno de sus tiktoks más virales es donde cuestiona a simpatizantes de Xóchitl Gálvez.

AMLO celebra reacción de ciudadanos en el metro CDMX

Por su parte, el presidente de México se dijo gustoso con la reacción que tuvieron las personas usuarias del metro de la Ciudad de México, pues reconoció que la “revolución de las conciencias” está funcionando.

Y es que las personas que fueron grabadas en el metro mostraron simpatía y apoyo a las acciones que han realizado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y las que en su momento realizó Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Presentó un video en el que cuestionan a los pasajeros sobre las acciones en el sistema de transporte. Foto: Gobierno de México

“Miren el fruto del trabajo de años, de millones de personas, no nada más de un hombre, una mujer o un grupo, vean esto, porque esto es lo que está pasando en el país (...) ¿A poco no está bien? Y hay unos mucho mejor, pero qué nivel de la gente. Y dicen los fifís que el pueblo no sabe, que no está informado, el pueblo es sabio. Eso es lo que está sucediendo”, dijo López Obrador.