Rusa se sorprende al encontrar antojito sano, nutritivo y delicioso “aunque digan que tiene agua de jardín” | VIDEO

La mujer rusa destacó la gran variedad de comida que venden en las calles mexicanas. (TikTok @olessa)

Los puestos de comida callejera en México ofrecen una amplia variedad de opciones que forman parte importante de la cultura gastronómica de nuestro país. La saludabilidad de estos alimentos puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como los ingredientes utilizados, las condiciones de higiene en la preparación y el manejo de los alimentos, así como las porciones y la frecuencia con la que se consumen estos platillos.

Muestra de ello, fue una tiktoker de nacionalidad rusa, Olessa D, quien se encuentra viviendo en México y desmintió los fuertes rumores de que la comida callejera no hace daño, especialmente cuando venden verduras hervidas.

En un video de un minuto de duración, la guapa tiktoker de nueva cuenta se viralizó al decir que el chisme local de que las verduras las cocinan con agua de la llave, el cual no es verdad al comer plácidamente un coctel de verduras al vapor.

La creadora de contenido Olessa D. se encuentra viviendo en México y destacó la comida que venden en la calle. Crédito: TikTok Olessa D.

“Vamos a comer verduras al vapor que venden en la calle y la verdad me encantan en el pueblo de Ajijic en Jalisco. Mi plato de verduras viene betabel, papa, huevo, zanahoria, garbanzos y brócoli con crema y queso, le puse salsa de chile de árbol. El chisme local es que las verduras las cocinas con agua de la llave, lo cual no es cierto, porque nunca me he enfermado”, contó la tiktoker.

Rusa cuenta sus aventuras en México

La joven extranjera aseguró que sí conocía el Tec de Monterrey; sin embargo, prefirió la UNAM. (Captura: Olessa)

La tiktoker Olessa D., ha destacado mucho en la plataforma de Tiktok, luego de contar sus aventuras que ha vivido en la Ciudad de México y cada vez que sale a algún estado a vacacionar.

Además, de que se encuentra estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y no haber elegido el Tec de Monterrey, a pesar de venir de un país extranjero en donde la economía es relativamente mejor que la nuestra.

De acuerdo con las palabras de la joven extranjera, una de las razones por las que optó por estudiar en la UNAM fue porque consultó antes de solicitar la petición de intercambio el ranking mundial de las universidades y notó que se encontraba entre las 100 mejores del mundo y ostentaba el primer lugar en México.