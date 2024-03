Británica advierte a sus compatriotas no beber con mexicanos: “Les dará una cruda horrible”

La tiktoker contó su experiencia al tomar alcohol al lado de su familia mexicana. (TikTok @lacuspiguera)

A pesar de que Inglaterra tiene un mayor índice de personas que México, que consumen más alcohol al año, de acuerdo con la encuesta internacional Global Drug Survey.

Sin embargo, al parecer, la encuesta está equivocada, puesto que una tiktoker británica lanzó una advertencia a sus compatriotas en no beber con mexicanos, en caso de que no quieren sufrir una terrible resaca como ella vivió.

De acuerdo con la mujer de nombre Jessica Cuspinera relató cómo sufrió la peor cruda de su vida al beber toda la noche con la familia de su esposo mexicano, pues la resaca le duró como 10 días.

En un video de tiktok, la mujer dijo jamás se pondrá a tomar con mexicanos debido a que son de carrera larga y sobre todo seguir la borrachera hasta el otro día sin importar nada.

“No puede beber como lo hacen los mexicanos. Nunca intentes beber más que un mexicano. Déjame decirte… Ni siquiera intentes competir tú mismo. Compárate con la forma en que beben, ¿de acuerdo? Mi esposo mexicano y parte de su familia, podrían beber más que yo. Y pensé: ‘soy británica, me encanta una buena meada. Yo, absolutamente no’. El momento después de beber con estos chicos, ¿verdad? Tienen un superpoder que ninguno de nosotros tiene porque el momento después de beber con estos ellos, estoy en el baño pidiendo perdón”, declaró la mujer.

Británica se sorprende que mexicanos se bajen la cruda tomando cerveza

La mujer británica se sorprendió que los mexicanos beben aún más para bajarse la cruda. (TikTok @lacuspiguera)

Sin embargo, una de las cosas que resaltó en su borrachera es que su esposo le propuso tomarse una cerveza para que se le bajara la cruda, por lo que ella no accedió, ya que estaba asqueada del alcohol, por lo que prefirió comer unos tacos de birria y un consomé superpicante.

Estaba temblando, comiendo mis tacos al día siguiente. En mi mente decía: ‘Solo mátame ahora’ Por favor. Hazme el favor, llévame a Urgencias. Mi marido, cierto, es la lluvia deambulando, me preguntó: ¿Quieres ir por otra cerveza? y le dije que no, que no me trajera esas cosas. Los mexicanos no beben como bebidas dulces, ellos están bebiendo de verdad. Y no lo harán hasta dentro de unas horas y hasta la mañana todavía están bebiendo. No me contactes durante cinco a 10 días hábiles después de haber estado bebiendo con mi familia mexicana”, finalizó la mujer en su relato.

La Tiktoker contó su experiencia con su familia mexicana al no poder aguantar la cruda. Crédito: TikTok @Lacuspiguera

“¿Qué en otros países no beben hasta que amanezca’”; “Cuando te dicen: Vamos a pistear algo tranqui, jajaj ya sabes que ya valió”; “si tienes cruda al dia siguiente,toma mas cerveza jaja”; “Pisteamos antes de ir a Pistear enserio y Pisteamos después para curar la cruda y seguir pisteando”, fueron algunos comentarios de los usuarios en el video de casi tres millones de reproducciones.