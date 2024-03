Exhiben a Oswaldo Sánchez por actitud en entrenamientos del Club Santos

Exhibieron actitud de Oswaldo Sánchez durante su etapa con el Club Santos. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la final de la Nations League ha destapado muchas cosas, debido a que muchos personajes ligados al futbol han salido a mencionar que el futbolista mexicano no quiere entrenar, algo que puede confirmarse en algunos casos, como el de Oswaldo Sánchez cuando se encontraba en el Club Santos.

El futbolista Hércules Gómez tuvo un importante paso en la Liga Mx, mismo que le permitió ser llamado a la selección estadounidense, siendo incluso campeón de goleo en algún momento. Tras el fracaso del tricolor, el ahora analista salió en defensa de los jugadores mexicanos, aunque dejó en claro que existen algunos caso que han ocasionado que se genere esta mala fama.

Uno de los casos que recordó fue el del ex-portero Oswaldo Sánchez, quien no estaba dispuesto a seguir el método de Pedro Caixinha cuando este llegó a la Comarca Lagunera, debido a que buscaba un modelo europeo en el que se entrenara tres veces por día.

“Lo que pasa es que sí hay pocos que arruinan a la mayoría, yo cuando estaba en Santos, por ejemplo, llegó Pedro Caixinha, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo: ‘así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo’”, expresó Hércules Gómez en ESPN.

El guardameta mexicano no estuvo de acuerdo en la metodología que buscaba implementar Pedro Caixinha. (Mexsport)

Sus declaraciones dejan en claro que muchos futbolistas mexicanos están dispuestos a cambiar para mejorar su calidad, pero otros no tanto, optando por seguir en lo ya establecido antes de salir de su zona de confort.

Hasta el momento no ha habido una respuesta por parte del portero mexicano, quien ha sido uno de los más destacados en la historia de la Liga Mx, formando parte también de la Selección Mexicana en varias ocasiones.

¿Quién es Oswaldo Sánchez?

Oswaldo Sánchez es un exfutbolista mexicano que se desempeñó como portero y es considerado uno de los mejores en su posición en la historia del fútbol mexicano. Nació el 21 de septiembre de 1973 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera profesional comenzó en el Atlas en 1993, donde su talento bajo los tres palos empezó a brillar. Posteriormente, pasó a formar parte de equipos importantes del fútbol mexicano, incluyendo al Club América y a las Chivas del Guadalajara, convirtiéndose en un referente y líder dentro del terreno de juego.

Oswaldo Sánchez es ampliamente recordado por su etapa en el Club Santos Laguna, equipo con el cual consiguió varios títulos de liga y donde finalizó su carrera en 2014, dejando una marca imborrable por su carácter, habilidades y contribuciones al equipo. A lo largo de su carrera en clubes, destacó por su capacidad de liderazgo, sus reflejos, y la habilidad para detener penaltis, ganándose el respeto de compañeros y rivales por igual.

Sánchez se ha mantenido cerca del futbol en su trabajo como analista en TUDN. (Instagram/ @sanoswaldotd)

En el ámbito internacional, Sánchez tuvo una destacada participación con la selección nacional de México, donde acumuló más de 90 partidos internacionales desde 1996 hasta 2010. Fue parte del equipo en varias ediciones de la Copa del Mundo, la Copa América, y la Copa Oro de la CONCACAF, donde México logró varios títulos con él como pieza clave del equipo.

Aparte de su éxito deportivo, Oswaldo Sánchez es reconocido por su fortaleza mental y emocional, especialmente tras la muerte de su padre durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, evento que precedió a uno de sus partidos más conmemorativos contra Irán, demostrando su profesionalismo y dedicación inquebrantables.

Desde su retiro, Sánchez se ha mantenido ligado al fútbol como comentarista deportivo, compartiendo su experiencia y conocimientos sobre el juego, y perpetuando su legado como uno de los porteros más emblemáticos del fútbol mexicano.