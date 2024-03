Quién es el narco del Cártel de Sinaloa que patrocinó la ‘escalera más grande’ de México

La escalinata ´"más grande de México" se ubica en el estado de Chihuahua y cuenta con más de mil 300 peldaños (Foto: Facebook/Agatha Racing Team )

“Los Salazar” es uno de los brazos armados con los que cuenta el Cártel de Sinaloa. Pese a estar involucrado en actividades criminales, uno de sus líderes presuntamente “patrocinó” una obra turística en Chihuahua conocida por ser la “escalera más grande” de México.

La escalinata se ubica en el cerro El Recodo, ubicado en el municipio Chínipas. Se extiende a lo largo de 723 metros y cuenta con mil 348 peldaños. Esta obra fue inaugurada el 20 de marzo de 2023 previo a las Fiestas de la Primavera de la localidad.

Al pie de la escalera se encuentra una placa en la que se menciona el nombre de un líder de Los Salazar, por lo que se presume que habría sido patrocinada con dinero del narcotráfico (aunque esto último no se ha comprobado).

“Por el amor y cariño que le tengo al pueblo y su gente. Alfredo Salazar Ramírez. Municipio de Chínipas de Aldama, marzo del 2023″, se lee en la placa de color azul, según fotografías que se han difundido en redes sociales.

El nombre de Alfredo Salazar (antiguo miembro del Cártel de Sinaloa) aparece en una placa colocada en la obra de Chihuahua (Foto: Especial)

Quién es ‘El Muñeco’

Alfredo Salazar Ramírez también es identificado con los alias de ‘El Muñeco’ y/o ‘El Pelos’. Es hijo de Adán Salazar Zamorano, mejor conocido como ‘Don Adán’, quien se desempeñó como lugarteniente del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Sonora, Chihuahua y Sinaloa hasta su detención en 2011. Actualmente se encuentra en Estados Unidos (EEUU), país al que fue extraditado en agosto del año pasado.

Tras la captura de su padre, Alfredo y su hermano José Crispín asumieron el liderazgo de Los Salazar (como se le conoce a este brazo armado) y se involucraron en el tráfico de drogas con el Cártel de Sinaloa.

‘El Muñeco’ siguió los pasos de su progenitor y se encargó de la siembra, producción y tráfico de narcóticos en Sonora y la parte serrana del estado de Chihuahua. Debido a ello, era identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como “uno de los lugartenientes más importantes” de ‘El Chapo’.

Debido a su involucramiento en el tráfico de drogas a EEUU, en agosto de 2006 la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas presentó una orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa y posesión de cocaína. Tres años después, en México, el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales del entonces Distrito Federal presentó otra orden de captura.

El Muñeco fue extraditado a EEUU en diciembre de 2023 (Foto: Sedena)

Aunado a ello, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció una recompensa de hasta dos millones de pesos a cambio de información que llevara a su detención.

Fue hasta el 1° de noviembre de 2012 cuando el Ejército mexicano logró capturar a ‘El Muñeco’ en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Para aquella fecha, era identificado como el presunto autor de los asesinatos del activista Nepomuceno Moreno Núñez (ocurrido en noviembre de 2011 en Sonora) y del licenciado Rubén Alejandro Cepeda Leos (registrado en diciembre de 2011 en Chihuahua).

Asimismo, era señalado como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach. Tras su detención, Alfredo Salazar fue trasladado al penal de máxima seguridad de ‘El Altiplano’ en el Estado de México, donde permaneció más de ocho años.

En diciembre del año pasado —nueve meses después de la inauguración de la escalinata más grande de México—, ‘El Muñeco’ fue extraditado a EEUU, donde se declaró no culpable de narcotráfico en una Corte de Texas.

Un particular de identidad desconocida construyó la escalinata de Chínipas (Foto: Facebook/Agatha Racing Team )

Quién construyó la obra

El nombre de Alfredo Salazar Ramírez en la escalera generó dudas entre la opinión pública sobre las personas que estuvieron detrás de su construcción. Por ello, en enero del año en curso el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, fue cuestionado por La Verdad de Juárez sobre el posible involucramiento de ‘El Muñeco’ en la obra.

“No podemos desviar la mirada hacia una tontería realmente”, fue la respuesta que dio el secretario, y solicitó a la ciudadanía hablar bien de Chihuahua para promover sus cinco pueblos mágicos y atractivos turísticos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Chínipas confirmó a El Heraldo de Chihuahua que la escalinata fue construida por un particular en tierras ejidales, por lo que la Dirección de Obras Públicas del Municipio no contaba con los registros de permiso. De esa manera, no se pudo determinar la empresa que participó en la obra y el nombre de la persona que la edificó.