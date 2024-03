Niegan trasladado de Luis Cárdenas Palomino a otro penal, se quedará en el Altiplano

José Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)

Luis Cárdenas Palomino, extitular de Seguridad Regional de la entonces Policía Federal deberá permanecer en el penal del Altiplano, luego de que un Tribunal Federal determinó que no serpa llevado a otro penal. Por lo que el hombre que fue cercano a Genaro García Luna se quedará recluido en el Estado de México.

En la audiencia se determinó que las pruebas presentadas por Cárdenas Palomino no está fundadas. Cabe recordar que dicho hombre buscaba ser enviado al Reclusorio Oriente y está recluido desde julio de 2021. Los hecho fueron informados durante el lunes 25 de marzo y el encargado de la decisión fue Juan Pedro Contreras Navarro, magistrado perteneciente al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, argumentó que Cárdenas Palomino es investigado por delitos de orden federal.

Como no hay un convenio que permita llevar apersonas implicadas en este tipo de delitos el traslado no es posible, además señaló que en el penal del Altiplano hay medidas de seguridad especiales. Con la decisión, el magistrado destaca que no se violan los derechos del hombre detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1.

Luis Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021 (Foto: LUIS CARBAYO /CUARTOSCURO)

Sobre Cárdenas Palomino pesan acusaciones de tortura realizadas por familiares del grupo criminal liderado por Israel Vallarta, quien fue detenido en 2005 y está supuestamente ligado con la organización denominada Los Zodiaco. De manera específica, el exfuncionario habría estado implicado en la tortura de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortez Vallarta y los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, todos ellos identificados como presuntos miembros del grupo criminal mencionado.

Cabe recordar que a finales de febrero pasado a quien fuera colaborador de Genaro García Luna un tribunal de la Ciudad de México le negó el amparo, además de que se le confirmó el auto de formal prisión debido a su presunta relación con actos de tortura.

Respecto al caso de Israel Vallarta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha posicionado a favor de que que dicho hombre quede en libertad, incluso el pasado 11 de agosto de 2023 dijo que lleva mucho tiempo sin recibir sentencia.

Luis Cárdenas Palomino fue cercano a Genaro García Luna (Foto: Twitter)

“Está demostrado que se le torturó, hay pruebas de que fue torturado. Pero no solo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia, ¿Dónde está la justicia rápida y expedita? Sin embargo, como tú lo mencionas, volvieron otra vez a negar la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. Vamos nosotros a continuar con este tema, lo está viendo Rosa Icela (…) lo vimos en una reunión del gabinete y se decidió que se llevará su proceso en libertad”

Mientras que en abril del año pasado a Luis Cárdenas Palomino de igual manera se le negó un amparo. En dicha ocasión Gabriela Vieyra Pineda, magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó afirmar el auto de formal prisión emitido por Jesús Alberto Chávez, quien fue titular del ahora desaparecido juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente. Cárdenas Palomino enfrenta cargos por la presunta tortura de miembros de una banda de secuestradores, un acto que ha llevado a su actual situación legal y encarcelamiento.

Luis cárdenas Palomino señalado en EEUU

Luego de que García Luna fue hallado culpable de los cinco cargos en su contra tras su juicio en Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York mencionó tanto a Luis Cárdenas Palomino como a Ramón Pequeño García por estar ligados al exsecretario de Seguridad mexicano.

“Los coacusados de García Luna en la acusación formal sustitutiva, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, ex funcionarios mexicanos de alto rango encargados de hacer cumplir la ley que trabajaron bajo el mando de García Luna, siguen siendo prófugos de las autoridades estadounidenses”.