¿Cuál es el refresco de cola menos dañino, según la Profeco?

México es uno de los países que más consumen refresco a nivel mundial. Y es que hay una tradición entre las familias mexicanas: una buena comida siempre sabe mejor con un vaso de refresco. No obstante, el consumo de esta bebida no es precisamente positivo, sobre todo si se hace de manera desmedida.

El refresco contiene grandes cantidades de azúcar y calorías, dos sustancias que no son nada buenas para el organismo, pues pueden llegar a ocasionar enfermedades muy peligrosas como diabetes tipo 2, un padecimiento que preocupa de sobremanera a las autoridades del país.

De hecho, los azúcares añadidos que contiene el refresco (que además no son pocos), no son sustancias necesarias para nuestro cuerpo. Lo mejor que puedes hacer es eliminar esta bebida por completo de tu dieta; sin embargo, si esto es complicado, siempre es buena idea consumir los productos que son menos peores.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis sobre lo que contienen los refrescos de cola, que es el sabor más consumido en todo el mundo. Aquí te contamos cuál es la opción menos dañina.

El refresco de cola con menos sustancias dañinas

Coca-Cola o Pepsi, ¿cuál es peor?

Sin lugar a dudas, lo mejor que puedes hacer para no consumir lo peor del refresco es sustituir las presentaciones tradicionales por aquellas que son light o no tienen azúcar. Siguen sin ser bebidas saludables, por supuesto, pero son perfectas si tomas refresco muy de vez en cuando.

Hay dos productos que complen con estas catacterísticas y que la Profeco tiene información sobre lo que contienen. Una de estas bebidas es de Coca-Cola y la otra de Pepsi, dos marcas que han competido desde su creación y que son las más consumidas a nivel mundial.

Por un lado está la clásica Cola-Cola Light. Profeco explica que, aunque es una versión menos dañina que la presentación tradicional, no debe ser tomada por menores de edad. Contiene cafeína (en total, 12.4 mg por cada 100 ml), no tiene calorías, tampoco hay ni un gramo de azúcar en su composición, no tiene conservadores y su etiquetado refleja la realidad del producto.

Por otro lado, la Coca-Cola Light contiene una gran cantidad de edulcorantes (su peor desventaja): una mezcla de Aspartame y Acesulfame K (40 mg por cada 100 g).

La otra opción de refresco de cola “poco dañino” es la Pepsi Black, una bebida que si bien mejora con respecto a los refrescos tradicionales de la marca, tampoco es recomendada para niños. Igual que su competencia, la Pepsi Black tiene bastante cafeína (11.4 mg por cada 100 ml).

No tiene ni calorías, ni azúcar y tampoco conservadores. Lo que se describe en la etiqueta es real, y del mismo modo que su versión de Coca-Cola, tiene edulcorantes artificiales: Aspartame (58 mg por cada 100 g) y Acesulfame K (4 mg por cada 100 g).

Cualquiera de las dos opciones de refresco son significativamente menos dañinas que sus versiones tradicionales. Toma en cuenta que la Pepsi tiene menos cafeína que la Coca-Cola, y que en cuanto a edulcorantes pasa lo contrario, pues Pepsi tiene más que la Coca-Cola.

Es importante mencionar que ninguno de estos dos refrescos son buenos para la salud y que no sustituyen el agua natural que todos debemos de tomar en abundancia para una correcta hidratación de nuestro organismo. No es recomendable tomar refresco todos los días; no obstante, si su consumo es ocasional, los efectos negativos a la salud no serán significativos, siempre y cuando se tome en el marco de una alimentación balanceada.