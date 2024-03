¿Quién era ‘La Gilbertona’, influencer que falleció a los 88 años de edad?

Murió La Gilbertona Crédito: Tomada de redes, X @sarmiento_m

Este jueves 14 de marzo se confirmó el lamentable fallecimiento de ‘La Gilbertona’, influencer de redes sociales de la tercera edad que conquistó a las audiencias con su particular estilo de vida, sus comentarios críticos sobre diversos temas y su lenguaje altisonante que arrancaba risas a los internautas.

Te puede interesar: ‘La Gilbertona’ explota tras rumores de que había muerto: “Como chingan que ya me morí”

Desde hace algunos días surgió el rumor de su deceso. Esto después de que se viralizara un video en donde se le observa acostada en una cama hablando sobre su muerte y comentando que veía a muchas personas en su casa.

De inmediato las redes sociales se volvieron locas pensando que la influencer de Culiacán había muerto. Muchos mensajes de tristeza, de pánico y unos cuantos memes inundaron la red, sin embargo, ella misma publicó un video en el que desmintió el supuesto.

Te puede interesar: ¿Cuáles eran las enfermedades que tenía ‘La Gilbertona’?

“Estimado publico, este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Como ching*n que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto”, dijo.

Se confirma su muerte

Murió La Gilbertona Crédito: Tomada de redes, X @AdictosMx

Sin embargo, este jueves 14 de marzo, finalmente su representante Pável Moreno confirmó el deceso de la querida influencer.

Te puede interesar: “Sálganse de Twitter”: ‘La Gilbertona’ es despedida en redes con MEMES

“Gilberto falleció, hace como una hora. Ahora si pueden decir que Gilberto falleció”, dijo Moreno en un video que compartió en la web y que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales.

Presuntamente ‘La Gilbertona’ padecía de pulmonía, tal y como su manager lo confirmó hace algunos días en otro video en donde anunció que estaba estable y tomando sus medicamentos de forma oportuna.

¿Quién era ‘La Gilbertona’?

Crédito: FB La Gilbertona

Desde hace varios años, incluso antes de que el término “influencer” se convirtiera en una moneda de cambio común en el léxico de los mexicanos, ‘La Gilbertona’ ya era una presencia relevante en internet, durante las épocas en las que Facebook era la red social dominante.

Desde Culiacán Sinaloa, Gilberto Salomón Vázquez, fue una personalidad en redes sociales por su especial forma de expresarse sobre diversos temas, y especialmente por su particular estilo de vida que causaba mucha gracia en los espectadores.

Rápidamente se convirtió en un ícono para la comunidad LGBT, especialmente entre los adultos mayores, un sector del los mexicanos que no siempre encuentra espacios de inclusión.

Su contenido causaba muchas risas, pero no porque los usuarios se burlaran de ella, sino por su forma de hablar, generalmente con groserías, que sonaba especialmente gracioso y no tan grotesco como pudiera pensarse en un inicio.

Crédito: FB La Gilbertona

Desde joven ‘La Gilbertona’ pasó por diversas dificultades, ya que según contaba en sus videos fue rechazada y señalada por muchas personas, por ser un tanto diferente al resto.

Sin embargo, su carácter fuerte y su forma de ser tan vigorosa, le respaldó ante todo el mundo hasta ganarse finalmente el cariño de los mexicanos y de otras personas alrededor del mundo.

‘La Gilbertona’ deja el mundo a los 88 años de edad y su último mensaje también resultó gracioso. Será recordada por sus frases por demás “coloridas”, por los memes que los usuarios hicieron de sus comentarios, pero sobre todo por ser una de las pocas figuras LGBT de la tercera edad que confrontó al mundo y se ganó los corazones de muchos.