Mexicana se decepcionó de los hombres europeos: “No son cómo pensaba”

En las redes sociales inició una tendencia, que si bien no se ha hecho énfasis a ella como tal, sí se puede notar la difusión masiva de diferentes publicaciones y videos en las diferentes plataformas digitales de una gran cantidad de extranjeros que comparten su experiencia viviendo en México.

Ellos cuentan su testimonio en diferentes aspectos de la vida cotidiana que les toca presenciar todos los días, especialmente los relacionados con las tradiciones, las costumbres, alimentos y lo que se relacione con la cultura mexicana, pero también de cómo es su relación con el resto de la sociedad, principalmente al momento de tener una pareja y las muchas o pocas diferencias que encuentran entre los que nacieron en su país de origen y en territorio nacional.

Pero en este caso fue totalmente al revés pues se trató de una mexicana que decidió viajar a Europa (cabe destacar que no haremos énfasis en un país pues visitó una gran cantidad y en todos ellos fue similar el resultado) y pasar un tiempo allá conociendo a las personas que ahí habitan.

Sin embargo, ella llevaba un ideal incorrecto acerca de cómo sería una relación amorosa con los europeos a quien, al menos dentro de la sociedad mexicana, en múltiples ocasiones los retratan como si se trataran del “hombre perfecto” para las mujeres de nuestro país.

Tal fue su decepción de los hombres europeos que terminó diciendo que extrañaba a los latinos, no particularmente de México, pero sí a los que habían nacido en América Latina. Pero cuáles fueron los motivos por los que no terminó por sentirse cómoda con una pareja extranjera.

El primero de ellos se debe a que, según ella, entre los extranjeros no es nada común encontrar a uno que sea caballeroso y tenga gestos como cargar la bolsa de mano, ayudar a transportar lo que se puede llegar a comprar, ni tampoco ceden lugares o abren puertas del coche.

Continuando con lo que le causó conflicto entre los del género masculino en Europa fue que van a todas las citas con la idea de que lo que se consuma, o se gaste en la actividad que se vaya a realizar, se cubrirán esos gastos a la mitad, no existe el hecho de que él pueda llegar a invitar.

Uno de los motivos más grandes por los que ella se mostró desilusionada tuvo relación con su propio imaginario pues ella tenía la idea de llegar a Europa y enamorarse cuál película romántica y tener hijos, formar una familia y casarse, pero no fue así.

“Acá olvídate de la caballerosidad, no hay, no existe... porque la cuenta se paga mitad y mitad, nadie te abre la puerta, no tienen nada este trato lindo que los latinos sí... no cargan la mochila, no te abren la puerta, caminar de un lado de la calle, no, eso no pasa acá”, compartió.

Mexicana explica por qué no existe la caballerosidad en hombres europeos

Tras la decepción de la mujer mexicana al momento de tener una pareja europea, fue tanta su curiosidad para encontrar explicaciones que preguntó a los locales el motivo por el que no eran caballerosos los hombres en esta región del mundo.

La razón que encontró fue que ellos ven esto como algo del pasado pues consideran que en la actualidad no “tienen que hacer nada por una mujer” que la califican como independiente y autosuficiente.