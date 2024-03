Éste fue el último mensaje que dejó ‘La Gilbertona’ antes de morir: “Quieren que me muera”

Muere La Gilbertona, ícono cultural de Culiacán, tras días de especulaciones

El nombre de Gilberto Salomón Vázquez, conocido como La Gilbertona, se convirtió en tema de conversación el pasado 10 de marzo tras circular rumores sobre su fallecimiento, los cuales fueron rápidamente desmentidos por el influencer.

La preocupación entre los seguidores de la creadora de contenido se había incrementado días atrás, cuando compartió un video donde lucía visiblemente enfermo y parecía despedirse con frases como “todo el mundo tiene que morirse”. Esto generó especulaciones sobre su estado de salud, que cobraron fuerza con el pasar de las horas, ante el silencio del influencer.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, se ganó el cariño de sus seguidores gracias a su estilo desenfadado. Ante la preocupación de sus fans, finalmente reapareció para confirmar que se encuentra bien y más vivo que nunca.

Pável Moreno, representante de la influencer, había tranquilizado previamente a los seguidores al asegurar que el influencer estaba viva y estable, aunque enfrentaba problemas de salud relacionados con su garganta.

'La Gilbertona' murió a los 88 años de edad, a causa de problemas respiratorios Crédito: @JLMNoticias, X

Sin embargo, fue la misma Gilbertona quien puso fin a los rumores con unas fuertes palabras: “Cómo ch... que ya me morí”. En un mensaje directo a quienes intentaron lucrarse con la falsa noticia de su muerte, el influencer afirmó que está más viva que nunca y criticó a aquellos que intentaron ganar seguidores a su costa.

“Aquí estoy vivo, gracias a Dios. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Esos que quieren que me muera para ganar seguidores, por qué no dicen que su ch... m... se murió”, concluyó La Gilbertona, dejando claro que sigue en pie y sacando sonrisas entre sus seguidores.

Fallece ‘La Gilbertona’

La mañana de este jueves 14 de marzo, se confirmó el fallecimiento de uno de los personajes más queridos y emblemáticos: Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como “La Gilbertona”, murió en su natal Culiacán, Sinaloa, según confirmaron medios oficiales y su representante legal.

La noticia se hizo pública inicialmente a través de la página “La Tía Gilbertona”, en la que se compartió un emotivo mensaje: “Con la triste noticia de que acaba de fallecer La Gilbertona. En paz descanse La Gilbertona. Gracias a todos sus fans por estar con La Gilbertona hasta el final”. Pavel Moreno, representante legal de “La Gilbertona”, también confirmó la lamentable noticia a través de las redes sociales, generando una oleada de muestras de cariño y condolencias por parte de sus seguidores y colegas.

La influencer se vio muy molesta por las noticias que la hicieron tendencia durante el fin de semana pasado. Crédito: FB La Gilbertona

Esta singular figura había capturado la atención y el cariño de muchísimas personas tanto en México como a nivel internacional gracias a su carisma, su forma de hablar y su participación en una serie de videos junto a grupos musicales y otros influencers.

Su salud había sido motivo de preocupación reciente entre sus seguidores, especialmente luego de un rumor sobre su fallecimiento el pasado fin de semana, el cual fue desmentido por la misma creadora de contenido mediante un video.

En sus palabras, con el tono directo que lo caracteriza, aclaró los rumores de su muerte unos días antes: “Estimado público y este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Cómo chin%& la gente, que ya me morí. Aquí estoy, al tirante … No quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo … Aquí estoy vivo, gracias a dios” fueron de las últimas palabras que le escuchamos a la influencer.