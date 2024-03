Presidenta del TEPJF manda mensaje a AMLO por hablar de temas electorales: “Hasta el presidente debe respetar la ley”

El Tribunal confirmó que AMLO violó la ley al emitir opiniones que favorecen a su partido en la contienda electoral. Foto: Gobierno de México

Durante un conversatorio con mujeres periodistas, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, advirtió que seguirán las sanciones para todos los servidores públicos que no se apeguen a la ley y continúen emitiendo pronunciamientos positivos o negativos que puedan influir en la contienda electoral, incluyendo al propio presidente.

Soto fue cuestionada sobre la confirmación de que Andrés Manuel López Obrador no actuó conforme a la ley en las conferencias del 11 de enero y 1 de febrero, la primera donde exhibió el acuerdo entre el PRI y PAN para repartir cargos en Coahuila y dijo que estaba bien porque así la gente conocía cómo operaban los opositores de Morena; y la segunda, en la que hizo un llamado a los mexicanos para que votarán libremente el domingo 2 de junio en favor de que continuara la transformación y así cerrar el paso a “la política neoliberal entreguista y corrupta”.

El Tribunal determinó, luego de que el presidente impugnara las resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en efecto, AMLO vulneró los principios constitutcionales de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, además de que incurrió en el uso indebido de recursos públicos al emitir estos pronunciamientos en sus conferencias matutina.

Al respecto, el mandatario dijo en La Mañanera del 11de marzo que lo quieren silenciar al no respetar su “derecho de réplica”; sin embargo, la magistrada presidenta dijo que la ley es muy clara con los límites durante los procesos electorales, por lo que todos los funcionarios deben adherirse a éstos o pueden ser sancionados. “Desde el cargo más alto al más bajo de servidoras y servidores públicos es sancionado cuando se vulnera lo que no está permitido en la ley”, dijo.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, dijo que el Tribunal Electoral se mantiene al margen de las campañas políticas. Foto: TEPJF

“Ningún grupo político nos dirá qué hacer”

Durante el encuentro, Mónica Soto explicó a las periodistas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es completamente ajeno a las dinámicas de las campañas políticas y que son la última instancia de los sistemas jurídico y electoral: “El TEPJF no es un actor político, no está en campaña, no está buscando una candidatura (....) no podemos involucrarnos o ser parte de la polarización”, agregó.

Asimismo, sentenció que ella y el resto de los magistrados no son improvisados -pues tienen experiencia de sobra- y que tampoco permitirán que algún grupo político les dicte agenda o dé instrucciones; además la presidenta del Tribunal Electoral advirtió que no permitirán ningún acto de violencia política en razón de género.

“Nunca un partido político ni ningún actor, ni ningún grupo de poder podrá decime, ni a mi ni a ninguno de mis compañeros qué hacer, cómo votar, y la verdad, no, ni nos tiembla la mano, ni nos doblamos, porque ya tenemos 30 años todos haciendo esto, ejerciendo nuestra función de juzgadoras y juzgadores (...) La fuerza, fortaleza y preparación de quienes integran esta máxima autoridad electoral del país están orientadas a disolver los conflictos conforme a la Constitución, a la ley y a los principios que nos rigen”, sentenció.