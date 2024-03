“No me obligó”: ‘La Gringuita’ asegura por qué siendo menor de edad quiso darle a ‘El Chapo’ su primera vez

'La Gringüita' reveló que 'El Chapo' no la obligó a tener su primera vez (Infobae)

Valeria Rubí Quiroz, mejor conocida como ‘La Gringuita’, en una entrevista con el youtuber Jonathan Vest, reveló que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jamás la obligó entregarle su virginidad, por lo que le dijo que la esperaba hasta que ella estuviera lista, pues cabe mencionar que en aquellas fechas era menor de edad.

En su relato, la joven afirmó que jamás la forzó a nada, siempre la trató bien, sin gritarle, es por ello que se encontraba muy enamorada de él y hasta la fecha parecía aún estarlo, pues al hablar de él, emite una emoción.

Cabe mencionar que cuando ella se fue a vivir a Culiacán, era una menor de edad, de 2007 a 2009, tenía entre los 15 y 17 años, es probable que por ello Guzmán decidió esperarla, además de que siempre la miró distinto a sus otras mujeres.

El reencuentro entre 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

“Él me esperó a que estuviera lista, nunca me forzó a nada, ‘¿para el trucu trucu?’, preguntó Gusgri, es muy caballero, él más, hasta que yo estuviera ‘ready’, es que nunca tocó el tema, es contigo que lo estoy tocando en realidad, sí”, dijo ‘La Gringüita’ en la entrevista con Jonathan Jovan Vest Samano.

Valeria Rubí aseguró que nunca vivió con el capo sinaloense, pues él se encontraba refugiado en la sierra de Sinaloa, mientras que ella le hacía esporádicas visitas a su domicilio oculto, posiblemente, sitio en el que tendría su primera vez.

Así se conocieron 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

‘El Chapo’ quería tener gemelos con ‘La Gringuita’

La joven afirmó que Guzmán Loera siempre deseaba tener gemelos con ella, por lo que quería traer una doctora de Europa para que trabajar con inseminación artificial, sin embargo, jamás pudo concretarse nada.

De la misma forma, también planeaba casarse con ella, pues quería traer un padre de España para que le diera su bendición, debido a que sigue casado con su primera esposa, pero siempre organizaba ceremonias por la unión.

“Él quería que saliera embarazada, él quería casarse, es que él quería casarse con todas, él quería que nosotros tuviéramos gemelos, me dice, ‘yo conozco a una doctora, creo que de España también, de Europa, que nos hace la inseminación, ahora entiendo que gracias a Dios, los tiempos de dios son perfectos, por algo no pasan las cosas, que todo tenía que pasar así, entonces bendito mi Dios, no salí embarazada de ‘Mi Rey’ y ahora solamente es una historia muy linda para contar, pero él era un rey encantador”, dijo Valeria Rubí.