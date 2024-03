La vez que Cuauhtémoc Blanco mandó a lavar los trastes a Vicky Tovar, la primera mujer en pitar en la Liga MX

La colegial fue la primer mujer en pitar un partido varonil de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

Ahora que la árbitra Katia Itzel García fue designada para ser la central en el juego entre Pachuca vs Querétaro de la jornada 11 Clausura 2024, el nombre de Virginia Tovar salió a la luz por ser la primera mujer colegial en pitar un juego varonil de la Liga MX.

Sin embargo, el partido de debut de Virginia Tovar no solo marcó el abrir el camino para las árbitras mexicanas en pitar un juego varonil, sino que también estuvo manchado por el machismo de Cuauhtémoc Blanco, jugador del América.

Fue el domingo 22 de febrero de 2004, cuando la árbitra mexicana finalmente se convirtió en la primera mujer en pitar un partido varonil de la Liga MX, siendo el juego entre el Irapuato y el América del Clausura 2024.

“Yo disfruté el gol de Reinaldo Navia en aquel juego contra el Irapuato, la verdad no me lo creía que yo dirigiera el partido. La verdad yo llegué hasta donde yo quería en el Futbol Mexicano”, comentó para TV Azteca.

“El machismo estaba muy pesado y la verdad, mi hijo era muy chico, andaba con él a todos lados, no tenía con quién dejarlo, me iba a los viajes con él. La verdad fue una decisión muy difícil de retirarme, ya que puse en una balanza mi carrera y la crianza de mi hijo, además de que no había apoyo en aquel momento de Aarón Padilla. Yo abrí el camino, pero el machismo lo volvió a cerrar”, destacó.

La central se convirtió en la primer mujer en pitar un partido varonil de la Liga MX siendo el Irapuato contra el América. Crédito: YouTube Irapuato.

Cuauhtémoc me mandó a lavar los trastes

Virginia Tovar junto a Cuauhtémoc Blanco en el partido entre América e Irapuato. (Mexsport)

Sin embargo, en aquel partido que se llevó La Trinca al ganar 2 a 1 al América, fue muy controvertido al expulsar a dos jugadores de cada equipo y sobre por ser la primera mujer en dirigir el deporte llamado ‘el juego del hombre’.

Pero aquel 22 de febrero de 2004 al término del partido, el capitán del América, Cuauhtémoc Blanco, intentó reclamarle por algunas jugadas que según el criterio de él, se le fueron; sin embargo, debido a la presencia de la prensa, no lo pudo hacer.

Cuauhtémoc Blanco le reclama a la árbitra una falta pitada en contra del América. (Mexsport)

“Cuando marcó el final del partido, veo que vienen Cuauhtémoc con una cara de muy pocos amigos y dije: ‘me va a mentar la madre’ pero debido a que había mucha prensa alrededor de mí, no alcanzó a llegar y después les dijo a ellos que me fuera a lavar los trastes”.

“Es difícil, pero tienes que aguantar todo el machismo que hay en el futbol mexicano”, finalizó.

La árbitra mexicana confesó que su carrera acabó por el machismo, además de aquel partido de Irapuato vs América en donde Cuauhtémoc Blanco le dijo comentarios machistas. Crédito: YouTube TUDN

Ante los prejuicios que existían en aquellos años, Tovar Díaz no volvió a dirigir un partido en el máximo circuito, manteniéndose en otra categoría, como la Primera A. El 20 de julio de 2008 dio por finalizada su carrera como silbante, dirigiendo el encuentro entre Lobos BUAP y Cruz Azul Hidalgo, en el extinto ascenso.